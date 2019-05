Leder: En godt varslet sykepleiekrise

TALL FRA Statistisk sentralbyrå viser at vi er på full fart mot en krise som knytter seg til behovet for sykepleiere og helsefagarbeidere. Allerede i ...

Publisert: 15.05.2019 kl 00:00

TALL FRA Statistisk sentralbyrå viser at vi er på full fart mot en krise som knytter seg til behovet for sykepleiere og helsefagarbeidere. Allerede i dag er det vanskelig å fylle opp ledige sykepleiestillinger, ikke minst i mindre kommuner. I 2035 vil Norge som nasjon mangle 28.000 sykepleiere. Dette er et gap man er nødt til å gjøre noe med. Her må politikere og universiteter gå sammen for å finne løsninger, både på kort og lang sikt.

VI HAR tidligere vært opptatt av å få høyere utdanning til regionen. Fra tid til annen etableres det desentraliserte studietilbud, for eksempel innen sykepleie, i Listeregionen. Det er vel og bra, men ikke nok. Vi ønsker at det tas kraftigere grep og etableres faste satellitter, for eksempel i Flekkefjord, der man kan fylle opp studieplassene både med lokale studenter og tilreisende studenter. Det ville i tillegg til å øke tilfanget av sykepleiere totalt sett - også hatt en samfunnsutviklingseffekt av dimensjoner.

HER BURDE utdanningsinstitusjonene med støtte av statsråden i utdanningsdepartementet, ta et overordnet ansvar og sørge for at det ble etablert faste campuser utenfor de store byene. Da ville vi har sett en reell effekt av satsing i distriktene. Det å etablere faste utdannelsesinstitusjoner for eksempel i Flekkefjord, ville hatt en enorm betydning for byen og hele distriktet.

I 2060 vil bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren være doblet, fra 309.000 i dag til 618.000 om 40 år, ifølge SSB. Da vil sektoren stå for 24 prosent av alle årsverk i Norge, ifølge beregningene.Dette er noe man allerede nå må begynne å ta høyde for og sørge for at vi møter virkeligheten med reelle tiltak. Ellers vil dette være å betrakte som en godt varslet sykepleiekrise.