Leder: Strandrydding

Publisert: 06.05.2019 kl 00:00

I LØPET AV DEN seneste uken har Strand-

ryddeuka blitt arrangert over hele landet. Lørdag ble Strandryddedagen arrangert, og mange frivillige deltok ifølge rapportene som har kommet inn. Dette er flotte initiativ, og det er også viktig at folk flest blir med, tar ansvar og sørger for at ting som er kastet eller blir skylt på land, fjernes.

STRANDRYDDEDAGEN er en nasjonal ryddedugnad i regi av Hold Norge Rent, der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer, og havbunnen langs kysten såvel som langs elver, bekker og innsjøer i innlandet. Vi omtalte strandryddigen ved flere anledninger i fjor. Blant annet gjorde Åne Sira Fotballklubb en formidabel innsats i havgapet i Åna - og sørget for kjærkomne penger i klubbkassen. Også på Hidra, Abelnes og Grønnes i Flekkefjord var det organisert dugnad - med stor suksess.

DET ER IKKE NOE nytt at noen kaster fra seg nær sagt hva som helst i naturen. Slik har det alltid vært, men jo større søkelys som rettes mot forsøpling og forurensing av naturen - jo mindre kan og bør det bli. Det er heldigvis flere «vaktbikkjer» som kan oppdage forsøplingen. Flere og flere tar seg ut i naturen, bruker den for det den er verdt - og dermed er også sjansen til å bli tatt på fersken som søppelsynder større. Tenkt på det, neste gang du kaster noe fra deg - i stedet for å ta det med deg. Du kan bli sett.

MEN EN KAN SPØRRE: Hva er det som gjør at noen synes det er greit å kaste for eksempel plast i naturen? Gjør man det hjemme i sin egen hage? Neppe. Hva er det som gjør at noen dumper søppel i grøfta - og tror at det ikke blir oppdaget? Hvor dum er man når man dumper søppel - med regninger med navn og adresse på? Ganske dum.

VI HAR ALLE ET stort ansvar for å ta vare på naturen vår, ikke minst fordi det kommer folk etter oss som skal prøve å forvalte det enkelte er i ferd med å bryte ned. Så la oss alle ta oss sammen, og kaste søppelet der det hører hjemme: I søppelkassen. Er det så vanskelig?