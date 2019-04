Lister Sparebank åpner 1. januar 2020

Flørtingen mellom styrene i Flekkefjord og Kvinesdal Sparebank har foregått i tre måneder. Nå har bankene forlovet seg.

Publisert: 30.04.2019 kl 15:25

Tirsdag morgen ble det klart at styrene i Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank har bestemt seg for å starte fusjonssamtaler. Målet er å slå sammen de to lokale og tradisjonsrike sparebankene til en fra nyttår, under navnet Lister Sparebank.

- Vi er tidlig i prosessen, men det er en vilje blant begge bankenes styrer. Vi har gjennom de seneste årene hatt enkelte kontaktpunkter, men det var først på nyåret at vi startet seriøse drøftelser, sier styreleder Arne Gravdal i Kvinesdal Sparebank.

Han bedyrer at han er sterk tilhenger av sterke lokale sparebanker som er som institusjoner å regne i lokalmarkedet.

- Men en fusjon vil vekke følelser hos folk og må håndteres med varsomhet, understreker Gravdal.

Kvinesdal Sparebank ble etablert i 1870, og har foruten hovedkontoret i Kvinesdal salgskontorer i Kristiansand, Lyngdal og Sirdal.Flekkefjord Sparebank som ble etablert i 1837 er en av landets eldste sparebanker. Banken har hovedkontoret i Flekkefjord og avdelinger på Moi i Lund kommune, Kvinesdal, Farsund og Lyngdal. Det er forøvrig den eldste banken i Norge som har beholdt navnet. Men det varer ikke lenger enn til 1. januar, dersom forstanderskapene i de to bankene går for ekteskap.

- Akkurat navnet er kanskje det tyngste for oss å miste, vi som har vært stolte av å jobbe i Flekkefjord Sparebank, sier administrerende banksjef Jan Kåre Eie som fortsetter som toppsjef i en eventuelt sammenslått Lister Sparebank. For Flekkefjord kommer fremdeles til å være hovedsete for det fusjonerte bankselskapet.

Styreleder Arne Ingebrethsen i Flekkefjord Sparebank er glad for å kunne meddele at styrene i de to bankene står enstemmig bak ønsket om å fusjonere.

- Jeg vil gi honnør for den positiviteten som er vist i de innledende samtalene.

Avtroppende banksjef Vidar Torsøe i Kvinesdal Sparebank er opptatt av at den nye Lister Sparebank skal ta den regionale posisjonen og være en finansinstitusjon som er ikke er spesielt opptatt av kommunale grenser.

- Bankene har unike fotavtrykk i våre nærområder. Bankene er viktige kompetansearbeidsplasser - og sammen skal de to bankene bli den selvfølgelige lokalbanken for hele Lister, sier Torsøe som nok må innrømme at hans oppsigelse som banksjef i Kvinesdal, har vært med på å utlede fusjonsforhandlingene.

Det såkalte sparebankfondet som i realiteten er bygget opp gjennom mange år - og som tilhører lokalsamfunnet, blir et felles for de to bankene, men med påskrifter om at pengene som står på fondene tilhører henholdsvis Flekkefjord og Kvinesdal. Flekkefjord Sparebanks fond er på omkring 800 millioner kroner, mens Kvinesdal Sparebanks fond er på 300 millioner kroner.

Basert på bankenes regnskapstall for 2018 vil en sammenslått lokalbank ha en forvaltningskapital - eller forretningskapital som det nå heter, på 11,5 milliarder kroner og ha 56 ansatte. Ingen vil miste arbeidet som følge av fusjonen.