Lokalbankene i fusjonsforhandlinger

Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank er fusjonsforhandlinger. Navnet kan bli Lister Sparebank.

Publisert: 30.04.2019 kl 09:45

Det fremgår av en melding fra Oslo Børs.

Styrene i Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank har besluttet innlede forhandlinger med sikte på en fusjon av de to bankene. Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet og evne til å bidra til en videre utvikling i Listerregionen.

Begge lokalbankene har sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn.

– Det er sentralt for styrene at dette videreføres og forsterkes. Bakgrunnen for drøftelsene om en fusjon av de to sparebankenebankene, er et ønske om å være i førersetet i møte med en stadig mer krevende fremtid. Bakene ønsker å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer, og være en god og attraktiv arbeidsgiver. Det anses viktig for fortsatt å kunne oppretteholde konkurransekraften, samt fortsatt bidra til utviklingen av lokalt næringsliv og aktive lokalsamfunn, heter det i meldingen som er sendt til Oslo Børs.

Basert på bankenes regnskapstall for 2018 vil en sammenslått lokalbank ha en forvaltningskapital – eller forretningskapital som det nå heter, på 11,5 milliarder kroner og ha 56 ansatte. Ingen vil miste arbeidet som følge av fusjonen.

Det foreslås at den sammenslåtte bankens navn blir Lister Sparebank, og at adm. banksjef i Flekkefjord Sparebank, Jan Kåre Eie, blir adm. banksjef i den sammenslåtte banken. Ved første gangs valg foreslås det at styrets leder utpekes av Kvinesdal Sparebank og at generalforsamlingens leder utpekes av Flekkefjord Sparebank.

Bankene tar sikte på at en eventuell fusjon skal behandles i generalforsamlingene i løpet av andre halvår i 2019.