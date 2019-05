Lokale helter i VM-kvalik for Norge

To Flekkefjord-spillere er med når Norge møter Hellas i VM-kvalifisering i England lørdag 18. mai. Du kan se kampen direkte her på Agders nett-TV.

Publisert: 16.05.2019 kl 08:15

Kampen spilles i London, og vinnerne vil møte Skottland 2. november og så reise videre til Russland senere i måneden for å kjempe om en plass VM som arrangeres i England i 2021.

Kristoffer Milligan fra Flekkefjord og Harald Mikalsen fra Lista startet begge Rugby League-karrieren i Flekkefjord Tigers, herrelaget som for første gang på fem år ikke stiller i landsligaen har produsert flere talenter, men Kristoffer og Harald må være blant de fremste.

Det er mulig at det er den gode luften på Uenes, eller god sørlandsk arbeidsmoral som har gjort at disse to har gjort det så godt. De står begge foran sin aller største rugbykamp noensinne, nemlig VM-kvalifisering mot Hellas.

Milligan er kaptein på Norge, og flyttet etter årsskiftet til Asker sammen med familien. Han spiller nå kamper på øverste nivå for Oslo Capitals.

Rugby League er en liten idrett i Norge som først startet opp for 10 år siden. Samtidig som Norge startet opp med Rugby League har idretten spredd seg som ild i tørt gress og spilles nå i nærmere 70 land, hvorav litt under halvparten gjorde det før år 2000.

LIVE 18. mai 14.00: Rugby: Hellas - Norge

I England har det blitt spilt siden 1800-tallet. Utviklingen i Norge har gått gradvis og nivået som spilles blant de beste sies å kunne bite fra seg i semiprofesjonelle divisjoner i England og Frankrike.

Norge har gjennom sammenlagtseier gruppespill i Euro C gruppe nord tatt seg videre til å møte gruppevinner i Euro C gruppe sør som bestod av Hellas, Malta og Ukraina. Gruppe nord bestod av Norge, Tyskland og Tsjekkia.

Det norske laget på plass i London onsdag ettermiddag. Foto: RUGBY LEAGUE NORGEKJØP BILDE

Hendelsesforløpet for gruppe nord:

16.06 – Norge mot Tsjekkia: Et heltent Tsjekkia trakk det lengste strået foran 1000 tilskuere i den tsjekkiske landsbyen hvor kampen ble spilt. Det norske landslaget kastet bort flere muligheter og kunne ikke gjøre opp for alle de små feilene. Hva gikk galt? Tsjekkia vinner 20-12 og Norge er nå avhengig av tysk seier over Tsjekkia, og norsk seier med god nok målforskjell over tyskland for å komme videre.

25.08 – Tsjekkia mot Tyskland i Tsjekkia: Tsjekkia kunne sikret seg videre VM-kvalifisering med seier over Tyskland, i Tyskland. Hjemmelaget dominerte i angrep og holdt tsjekkerne ute. Det tyske landslaget var av høyere kvalitet enn det Norge presterte forrige landskamp Tsjekkia spilte. Tyskland vinner 24-4 over Tsjekkia og leder nå gruppen. Norge blir nødt til å vinne med 15 poeng eller mer for å sikre sammenlagtseier i gruppespillet og videre VM kvalifisering.

15.09 – Norge mot Tyskland i Porsgrunn: To uker før denne kampen spilte Norge privatlandskamp mot Polen i Stavanger. Norge dominterte polakkene og spilte på seg mye selvtillit. Kombinasjonene satt og forsvaret bånnsolid. I en slitekamp klarte Norge i 2. omgang å stikke av fra Tyskland med 3 trys og 18 poeng på 10 minutt. Tyskland prøvde å kjempe seg tilbake men Norge svarte. Et par kjappe trys fra Tyskland de siste 10 minuttene holdt på å stikke kjepper i hjulene for Norges VM muligheter. Heldigvis klarte Vikingene å samle seg og vant over Tyskland med stillingen 40-22 til jubel for de over 500 fremmøtte! Norge hadde akkurat nok poeng til å gå videre med målforskjell.

Hellas dominterte gruppe sør ledet av tidligere NRL-spiller (tøffeste rugbyliga i verden) Jordan Meads som spiller for Hellas. Nå møtes lagene til en «vinn eller forsvinn»-runde i London. Vinner av denne kampen går videre til siste del av den europeiske VM-kvalifseringen – der de møter Skottland hjemme i Norge (eller Hellas) og Russland i Russland. Så absurd som det høres ut er Norge bare to seiere unna historisk VM-kvalifisering.

Dette må nesten være på høyde med Jamaica sin deltakelse i vinter-OL i 1988!

Rugby League-VM spilles i England i høsten 2021 mellom 16 nasjoner.

Norge er som kjent ikke noen stor rugby-nasjon, og kampen mot Hellas er av et såpass kaliber at Norges hovedtrener Dave Hunter ikke holder noe tilbake i sin omtale av oppgjøret og dets betydning for Norge som rugby-nasjon.

– Kampen mot Hellas vil være den største kampen i Norges korte historie, sier Hunter i en pressemelding.

Han peker på at Norge kommer fra en periode med en treningskamp mot Irland, og Hunter mener at de norske landslagsherrene skal være klare for kamp. Likevel blir ikke møtet med Hellas noen tur i parken for nordmennene.

– Selv om vi har prestert bra ved å komme så langt i kvalifiseringen, er vi klare over at det blir veldig vanskelig å slå Hellas, så vi må være på vårt absolutt beste nivå, sier Hunter videre.