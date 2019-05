Lover mer til Nav og kommunene

Regjeringen øker rammetilskuddet til kommunene med 90 millioner kroner.

Publisert: 14.05.2019 kl 11:20

Regjeringen kompenserer kommunene for merutgifter til økonomisk sosialhjelp som følge av endringer i AAP-regelverket fra 1.1.2018. Samtidig styrkes saksbehandlingskapasiteten i NAV for å kunne håndtere økt saksmengde som følge av endringene.

Regjeringen øker rammetilskuddet til kommunene med 90 millioner kroner. Økningen skal kompensere kommunene for anslåtte merutgifter til økonomisk sosialhjelp i 2019, som følge av endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Innstrammingen i vilkårene for unntak fra maksimal varighet i programmet har medført at færre får unntak, og at flere mottar økonomisk sosialhjelp etterpå. Analyser av de foreløpige Kostratallene for 2018 viser dette. Departementet er i dialog med KS med sikte på å kartlegge de langsiktige virkningene på kommunenes utgifter.

- Regjeringen følger opp enigheten med KS om at kommunene skal få kompensert større merutgifter som følge av endringene i AAP-regelverket. Det er for tidlig å si noe om de langsiktige økonomiske konsekvensene for kommunene av de samlede endringene i regelverket, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Samtidig medførte endringene i regelverket at saksmengden i NAV økte. Regjeringen styrker derfor saksbehandlingskapasiteten i NAV med 15 mill. kroner. Styrkingen skal øke Arbeids- og velferdsetatens kapasitet til avklaring av videre rett til ytelse for mottakere av arbeidsavklaringspenger, samt styrke klagesaksbehandlingen.

Flere mulighet til å eie bolig

– Satsingen vil virke direkte mot barnefattigdom, og om lag 450 vanskeligstilte barnefamilier vil med denne satsingen kunne bli boligeiere i år, sier Mæland.

Regjeringen foreslår å bevilge 118 millioner kroner ekstra til tilskudd til etablering i 2019. Pengene skal gå til en ekstraordinær boligsatsing for vanskeligstilte barnefamilier. Om lag 450 vanskeligstilte barnefamilier vil kunne bli boligeiere i år med en kombinasjon av tilskudd og startlån.

Vil hindre at fattigdom går i arv

– Norsk økonomi går veldig bra. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. Samtidig har andelen barn i lavinntektshusholdninger økt. Regjeringen vil sørge for at flere kan ta del i velferdsutviklingen. Flest mulig av dem som vil, skal kunne eie egen bolig, sier Mæland.

Vanskeligstilte barnefamilier har svært lav inntekt og bort ofte trangt. De får ikke lån i ordinær bank til å kjøpe seg bolig fordi de mangler egenkapital og har heller ikke utsikter til å spare opp til egenkapital på sikt.

– En god og stabil bosituasjon er viktig for å kunne delta i arbeidslivet, gir trygge rammer for barnas oppvekst og virker positivt for skolegangen. På sikt kan vi også hindre at fattigdom går i arv, sier Mæland.

Husbanken administrerer satsingen. Husstander med barn får høyest prioritet, men også andre utsatte grupper kan søke fra den ekstraordinære potten.

Midlene omdisponeres

Etterspørselen etter tilskudd til utleieboliger er lavere enn tidligere år. Kommunene har de seneste årene investert svært mye i utleieboliger for vanskeligstilte med tilskudd fra Husbanken.

– De boligsosiale utfordringene er der fortsatt, men vi ser at vi trenger å satse på andre virkemidler. Samtidig som fattige familier får mer stabile og selvstendige boforhold, frigjøres flere utleieboliger til andre vanskeligstilte, sier Mæland.

Husbanken har fortsatt midler igjen til utleieboliger, og Mæland oppfordrer kommuner som trenger flere egnede utleieboliger til å søke.

Flere plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 15 millioner kroner i 2. halvår 2019.

Dette gir rom for en opptrapping på om lag 300 nye plasser, i tillegg til økningen på 700 plasser som kom i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Bevilgningen gir nå rom for å gjennomføre om lag 11 000 tiltaksplasser i VTA i gjennomsnitt i 2019. Dette er en økning på 1 800 plasser siden denne regjeringen tiltrådte.

- Varig tilrettelagt arbeid er en god ordning som har åpnet døren inn i arbeidslivet for personer som har stått utenfor. Mange deltakere er brakt ut av isolasjon og inn et arbeidsfellesskap. Ikke minst gjelder dette mange utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser. Å bidra til samfunnet gir selvfølelse og verdighet. Regjeringen har derfor signalisert i Granavolden-plattformen at den ønsker å styrke varig tilrettelagt arbeid og øke antall plasser, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Styrker ordningen med aktivitetshjelpemidler

|For at flere personer skal kunne få tildelt aktivitetshjelpemidler og muligheten til å delta i fysisk aktivitet, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år med 15 millioner kroner.

- Jeg er glad for å fortelle at regjeringen har satt av 15 nye millioner, for at flere med funksjonsnedsettelse skal få muligheten til å leve aktive, gode liv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Utgiftene til aktivitetshjelpemidler har vært økende siden ordningen ble innført fra 1. juli 2014. Ordningen har blitt bedre kjent, som har resultert i økt etterspørsel etter aktivitetshjelpemidler. I 2018 ble det innført stans i innvilgelsene av aktivitetshjelpemidler fra 24. august, som følge av at bevilgningen var brukt opp.

Ordningen vil bli evaluert. Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er involvert i evalueringen, som de også var med arbeidet forut for innføringen av ordningen fra 1. juli 2014.

1 til 2 milliarder mer i frie inntekter

Kommunesektoren har et godt økonomisk grunnlag, og har de siste årene hatt gode driftsresultat. Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020.

– Kommunene vil også neste år kunne fortsette sitt gode arbeid innenfor skole, eldreomsorg, psykisk helse og rus, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det går godt i Norge. Norsk økonomi vokser, arbeidsledigheten er lav og vi skaper flere jobber.

– Siden regjeringsskiftet i 2013 har kommunesektorens frie inntekter økt med om lag 30 milliarder kroner, og også i 2020 legger vi opp til en vekst i de frie inntektene, slik at kommunene kan fortsette å gi gode tjenester til innbyggerne, sier Mæland.

Kommunalministeren legger i dag fram regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2020. Veksten i kommunesektorens frie inntekter foreslås til mellom 1,0 og 2,0 milliarder kroner, der 1 - 2 milliarder går til kommunene og -200 til 100 millioner kroner går til fylkeskommunene. Veksten må sees i lys av at demografi- og pensjonskostnadene er lavere enn den har vært på lenge

− På samme måte som vi bruker mer penger i dårlige tider, skal vi holde igjen med offentlig pengebruk når økonomien vokser. Det får også konsekvenser for de økonomiske rammene for kommunesektoren, sier Mæland.

Antatte demografikostnader fordeler seg ujevnt mellom kommunene og fylkeskommunene. Dette gjenspeiles også i veksten i frie inntekter. Kommunene forventes å få en vekst i demografikostnadene på om lag 1,3 milliarder kroner neste år, mens fylkeskommunene anslås å få en nedgang i demografiutgiftene på om lag 400 millioner kroner.

Kommunesektoren har de siste årene hatt gode driftsresultat. Antall kommuner i ROBEK vil trolig gå ned til 10 kommuner i løpet av 2019, noe som er historisk lavt. Den viktigste årsaken er høye inntekter, men kommunene har også gjort en god jobb for å omstille økonomien.

Det er viktig at kommunene fortsetter å prioritere innovasjonsarbeidet, og at de jobber kontinuerlig med å fornye og forbedre tjenestene.

– Gjennom å tenke nytt og jobbe smartere kan kommunesektoren frigjøre ressurser som kan brukes til bedre skoler, et styrket tjenestetilbud innenfor rus og psykisk helse, og økt kvalitet i eldreomsorgen, sier Monica Mæland.

Revidert statsbudsjett

Det går godt i norsk økonomi. Flere kommer i jobb, og veksten er høy. Investeringsviljen i fastlandsbedriftene har ikke vært sterkere på ti år. Den positive utviklingen ser ut til å fortsette fremover. I revidert budsjett 2019 viderefører regjeringen en økonomisk politikk som legger til rette for fortsatt omstilling, nyskaping og vekst i norsk økonomi.

– Arbeidsledigheten går ned over hele landet, og nå kommer en stadig større andel av oss i jobb. Det er ekstra gledelig at fire av fem arbeidsplasser blir skapt i privat sektor. Det styrker bærekraften i velferdssamfunnet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Med god utvikling i norsk økonomi, har regjeringen de siste årene holdt igjen i utgiftene på statsbudsjettet, og på den måten lagt til rette for vekst og nye arbeidsplasser i næringslivet.

I budsjettet for 2019 har regjeringen videreført satsingen på samferdsel, forskning og utdanning og vekstfremmende skattelettelser, innenfor ansvarlige rammer. Revidert budsjett er i hovedsak en oppdatering av statsbudsjettet for 2019 med ny informasjon. På noen områder er det likevel gjort endringer. Forliset av KNM Helge Ingstad har medført økte utgifter til Forsvaret. For å forebygge og bekjempe kriminalitet økes også bevilgningene til politiet og PST, og innsatsen til klimatiltak styrkes.

Pengebruken i 2018 ble lavere enn planlagt. Det er den viktigste årsaken til at budsjettimpulsen for 2019 ser ut til å bli høyere enn anslått i statsbudsjettet i fjor høst.

– Ser vi 2018 og 2019 samlet, er finanspolitikken om lag nøytral, sier finansminister Siv Jensen.

263 milliarder i petroleumsinntekter

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i revidert nasjonalbudsjett anslått til 263 milliarder kroner. Investeringene i sektoren ventes å øke i 2019 og produksjonsprognosene viser også svak vekst de nærmeste årene.

Kontantstrømmen er i revidert budsjett nedjustert med 23 milliarder kroner i forhold til nasjonalbudsjettet. Anslaget er basert på en oljepris på 559 kroner per fat, hvilket er ned fra 583 kroner som var lagt til grunn i nasjonalbudsjettet.

Petroleumsvirksomheten er Norges desidert største og viktigste næring og bidrar med store inntekter til fellesskapet i 2019. Også i tiårene framover vil aktiviteten på norsk sokkel være viktig for finansieringen av det norske velferdssamfunnet.

– Olje- og gassindustrien er en bærebjelke for det norske velferdssamfunnet. Ingen andre næringer kan måle seg mot inntektene den skaper for det norske samfunnet. Samtidig bidrar næringen til store ringvirkninger over hele landet i form av arbeidsplasser, teknologi og kompetanse. Det gjør petroleumsnæringen til vår viktigste distriktsnæring, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Feltene på norsk sokkel har god lønnsomhet og er robuste mot olje- og gasspriser som er betydelig lavere enn dagens nivå. Aktiviteten på sokkelen har vært økende de siste par årene, og sysselsettingen tar seg opp etter en krevende periode.

Investeringene på norsk sokkel ventes å bli om lag 170 milliarder kroner i 2019, som er 13 prosent høyere enn i 2018. Dette utgjør i underkant av en femtedel av de samlede realinvesteringene i Norge.

Flere store pågående feltutbygginger kommer i produksjon de neste årene. Det betyr at produksjonen på sokkelen vil stige noe fremover. Skal produksjonen opprettholdes på sikt, må man videreutvikle produserende felt og gjøre nye drivverdige funn.

– For å opprettholde aktiviteten og de positive ringvirkningene næringen gir må det føres en aktiv petroleumspolitikk på norsk sokkel. Næringen må ha stabile og forutsigbare rammebetingelser, og en offensiv tildeling av leteareal må videreføres. I tillegg må vi fortsatt satse på forskning og teknologiutvikling, understreker Freiberg.

De gjennomsnittlige utslippene av klimagasser fra produksjonen av olje og gass på norsk sokkel skjer med langt lavere utslipp enn gjennomsnittet i resten av verden.

– Petroleumsindustrien er en kompetansenæring som er sterkt drevet av teknologiutvikling. Dette gjør at vi nå produserer mer effektivt og med relativt sett lavere klimaavtrykk nå enn tidligere. Vårt bidrag til Parisavtalen er basert på at vi fortsatt skal ha en aktiv petroleumspolitikk. Det er bred støtte i Stortinget for denne politikken, sier Freiberg.