Lover styrking av politiet

Regjeringen foreslår å bevilge 151 millioner kroner til politiet i Revidert nasjonalbudsjett.

Publisert: 14.05.2019 kl 12:05

Det foreslås å bruke 100 millioner kroner til utstyrsanskaffelse i politiet, i tillegg til at man unntar gevinstrealisering på 51 millioner i 2019.

- Når verden og kriminalitetsbildet endrer seg, må også politiet endre seg. Politireformen er et svar på det endrede kriminalitetsbildet vi ser i Norge. Dette koster i form av både tid og ressurser. Reformtiltakene må få tid til å virke. Derfor frigjør nå regjeringen 51 millioner kroner for å gi politiet mulighet til å kunne øke kvaliteten i sitt arbeid i hele landet, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Bevilgningene til politiet har økt de siste årene. Reformarbeid legger beslag på en betydelig del av ressurser i politiet. Utstyrspotten på 100 millioner kroner muliggjør nye investeringer, samtidig som man har fokus på å gjennomføre reformen. Pengene vil fordeles politidistriktene, og skal gå til innkjøp av politibiler, nye mobile voldsalarmer og annet nødvendig utstyr.

For å sikre at gevinstene for politireformen ikke tas ut før tiltakene i reformen har fått tid til å virke, foreslås det å utsette gevinstuttaket i 2019, noe som fører til at politiets budsjett i 2019 økes med 51 millioner kroner.

- Frigjøring av ressurser i 2019 vil bidra til å gi politidistriktene større økonomisk handlingsrom og styrke evnen til å håndtere driftsoppgaver i den pågående reformen. Det er viktig for regjeringen at politiet har de ressursene til trenger, og iverksetting av utstyrsanskaffelser og utsetting av gevinstuttak i politireformen vil være viktige bidrag, sier Kallmyr.

Styrking av Politiets sikkerhetstjeneste

Regjeringen foreslår å bevilge 162 millioner kroner til PST for å styrke tjenestens evne til å innhente informasjon i det digitale rom.

PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Dette fordrer at PST innhenter informasjon for å kunne utarbeide gode analyser og trusselvurderinger, og videre iverksette nødvendige tiltak. Det er derfor viktig å sikre at PST har nødvendig teknologi, samt riktig kompetanse og kapasitet til å håndtere den raske teknologiske utviklingen i dagens samfunn.

- Det er behov for å styrke PST slik at tjenesten har tilstrekkelig tilgang på informasjon til å kunne gi tidsriktig og relevant beslutningsstøtte, og følgelig utføre relevante tiltak for å avdekke og forhindre terror, spionasje, sabotasje og påvirkningsoperasjoner mot Norge. Disse pengene er et viktig tiltak for å trygge hverdagen til folk flest, sier justis- og innvandringsminister, Jøran Kallmyr (FrP).

10 millioner kroner til rekruttering av lærere

Regjeringen foreslår også å bruke 10 millioner kroner på lærerrekruttering. Tiltakene skal rette seg spesielt inn mot å få flere til å søke grunnskolelærerutdanningen for de yngste skolebarna og øke rekrutteringen av menn og personer med innvandrerbakgrunn.

– Selv om søkningen til grunnskolelærerutdanning har økt med over 10 prosent fra 2013 til i år, så må vi fortsatt satse på rekruttering. Vi trenger flere kvalifiserte lærere som kan bidra til mer og bedre læring i skolen. En viktig årsak til det økte behovet er regjeringens innføring av en lærernorm, som skal gi flere lærere i skolen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

De 10 millioner kronene kan fordeles til lokale og nasjonale tiltak. Universiteter og høyskoler kjenner lokale forhold, og har sammen med skole- og barnehageeier, ansvar for å rekruttere studenter, av begge kjønn, i samsvar med behovet i sin region.

Bare hver fjerde lærer i grunnskolen er en mann og vi sliter også med å få personer med innvandrerbakgrunn til å velge læreryrket. Derfor kommer vi til å satse på rekrutteringstiltak for disse gruppene, sier Nybø.

74 millionar til nye og digitale læremiddel i 2019

Hausten 2020 får skolen nye læreplanar. Derfor satsar Regjeringa no på utvikling av heilt nye læremiddel og strykar ei innkjøpsordning slik at skolane kan kjøpe inn fleire digitale læremiddel. – Det er svært viktig at vi utviklar nye læremiddel. Med dei nye læreplanane ønsker vi å sikre meir og betre læring, og da må dei nye «læremidla» bidra til å endre praksis i klasserommet, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Digitale dømmekraft og digital skaparkraft er viktige verktøy for læring i alle fag, og samtidig nødvendig for at elevane skal kunne vise kompetansen sin. Skolane må ha digitale læremiddel for å lære elevane gode digitale ferdigheiter. Derfor meiner vi at ein større del av læremidla i skolen bør være digitale, seier Sanner.

Den teknologiske skolesekken har til no hatt ei ramme på 90 millionar kroner kvart år, men med løyvingar i revidert nasjonalbudsjett og omdisponeringar aukar ramma i år til over 130 millionar kroner totalt. Satsinga inneheld åtte tiltak for å stimulere til digitale læremiddel og programmering.