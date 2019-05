Lund ropte høyt hurra!

I strålende vær har lunddøler feiret nasjonaldagen med barnetog, folketog og god musikk.

Publisert: 17.05.2019 kl 17:00

Halv ti i dag kom et vakkert og flott barnetog marsjerende på Moi, fra NorDan og til Lund omsorgssenter. Elevene på Nygård barneskole og Lund ungdomsskole ropte høye hurrarop, og Moi musikkorps sammen med Moi skolekorps sørget for flott korpsmusikk, som seg hør og bør hører med på nasjonaldagen.

Og ved omsorgssenteret fikk musikantene stor skryt av Steinar Andersen og i åpningstalen til ordfører Olav Hafstad (Ap). Det ble og takket for at barnetoget tar turen innom og stopper ved omsorgssenteret, slik at også beboerne der får gleden av å se barn og unge med flagg og flotte festdrakter. Tradisjonen tro ble det også fremført et par sanger av elever ved Nygård barneskole.

Frihet

Barnetoget gikk så videre til kunstgressbanen på Moi, der det ble holdt friluftsgudstjeneste og tale for dagen ved Ida Cathrine Kro Halvorsen. Den unge taleren hadde valgt temaet «frihet», hvor hun reflekterte over hva det vil si å ha frihet, og hvordan friheten har endret seg.

– Dette er også en dag for feiring og for ettertanke. Terror kommer nærmere for hver dag og det er helt unødvendig. Med det må vi passe på, men ikke være redde, fordi vi må ikke la frykten ta oss. Da er vi ikke lengre fri, sa taleren.

På idrettsbanen var det også duket for aktiviteter, og en interessant fotballkamp mellom beboere på Sana og spillere fra Moi IL sitt A-lag ble avholdt. Spilleren hadde fått på seg strømbånd/dressurbånd som gav fra seg et støt i ny og ne.

Sterkt fellesskap

I Hovsherad ble det tradisjonen tro avholdt en stafett på fotballbanen på Moi, og senere marsjerte et flott folketog gjennom Eik sentrum. Politioverbetjent Svein Arild Bringedal gikk i spissen, leiende på tre barn som han alltid pleier.

Etter folketoget ble sang av Kiellands Minde skole og tale for dagen ved Iselin Nybø (V), forsknings- og høyere utdanningsminister. Nybø talte om grunnlaget som danner det norske fellesskapet.

– Det er over 200 år siden vi fikk grunnloven vår. Og jeg synes den loven ble ganske god, på tross av at det bare var menn som vedtok den, sa Nybø, til latter fra lytterne.

– Det vi feirer i dag over hele landet er det store ved det norske fellesskapet. Veien dit har ikke vært enkel, og det har vært utfordringer. Men vi har blitt sterkere av motgangen, vi vant vår frihet og vi har skapt vårt fellesskap, sa hun.

UALAND: Festkledde lunddøler på Ualand. Foto: KJELL ANDREAS HESKESTADKJØP BILDE

Leker

Nybø var også dagens taler på Ualand. Feiringen der startet med en familiegudstjeneste i Heskestad kyrkje, og også her ble vandret et folketog gjennom bygda. Moi Musikkorps spilte til, og elever fra Heskestad skule marsjerte med hurrarop.

Barn og voksne koste seg så med leker på grusplassen ved skolen.