Må ha 100.000 liter vann i timen til snøkanoner

Knaben Alpinanlegg søker nå om å få lov til å ta ut store mengder vann til snøkanonanlegg.

Publisert: 08.05.2019 kl 00:00

På vegne av Knaben Alpinanlegg søker fagleder Svein Åge Omland fra Cowi om uttak av vann fra Knabeåna til snøproduksjon i alpinanlegget på Knaben. Det har i mange år vært utfordrende snøforhold i anlegget og et sterkt ønske om snøkanoner for å bedre mulighetene for å utvide skisesongen.

Nå er det Norges Vassdrags- og energidirektorat som utfordres til å svare på om alpinanleget kan få lov til å ta ut vann fra Knabeåna til å lage snø.

24 millioner liter

Uttaket planlegges fra området ved renseanlegget på Knaben. Søknaden gjelder uttak av inntil 28 Iiter i sekundet eller 100.000 liter i timen. Vannuttaket skal skje senhøstes/vinter hvor minstevannføringen på stedet er satt til 175 liter i sekundet.- Uttaket vil kunne strekke seg fra slutten av oktober til midten av mars. Erfaringsmessg vil det aller meste av snøproduksjonen skje før nyttår, påpeker Omland.

- Behov for snøproduksjon vil variere fra år til år, men gjennomsnittlig årsbehov er satt til 10 døgn. Dette gir et snitt på 24 millioner liter vann pr. år. Konsekvensen av vannuttaket vil være at minstevannføringen vil bli redusert med 147 liter i sekundet de dagene vannkanonene er i drift i vinterhalvåret.

Renner tilbake

Omland viser til at ved snøsmelting vil vannet fra den produserte snøen renne tilbake til Knabeåna nær uttaket.Knaben Alpinsenter søkte Kvinesdal kommune om én million kroner til kjøp og bygging av snøanlegg i fjor. Anlegget er beregnet til i overkant av tre millioner kroner. En forutsetning for tilskuddet fra kommunen er at Knaben alpinsenter AS deltar aktivt i merkevarebygging av destinasjon Knaben som er et viktig satsingsområde for kommunen.