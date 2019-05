Marsjerte for fred

Onsdag ble frigjørings- og veterandagen markert i Flekkefjord.

Publisert: 10.05.2019 kl 00:00

GLAD FOR SØNNEN: Kirsten Nilsen er glad for at sønnen Ronny Nagy kom tilbake fra tjeneste i Irak i god behold. Foto: Anette Larsen KJØP BILDE

TAKK: Veteran Bjørn Eie takket for at det ble holdt et veteran-arrangement. Foto: Anette Larsen KJØP BILDE

8. mai er Norges frigjøringsdag, og det også dagen der veteraner og veteranfamilier hedres, fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner. I år er det 74 år siden Norge fikk sin frigjøring fra Tyskland, og onsdag ble dagen markert i Flekkefjord.

Det ble en verdig markering med fredsmarsj, musikk ved Flekkefjord musikkorps, sang og taler. I tillegg hadde veteran Stig Eie tatt initiativ til et veteran-arrangement, som samlet rundt 40 veteraner, inkludert veteranfamilier. Veteran Bjørn Eie fra Kvinesdal var takknemlig for initiativet.

- Det er helt fantastisk at det finnes noen som vil ta initiativ og samle oss veteraner. Det har jeg savnet i mange år, fortalte Eie til Agder.

Eie var åtte år da tyskerne inntok Norge, og husker godt okkupasjonstiden og bombingen av Knaben. For så og senere gå i tjeneste i 1952 i Tysklandsbrigaden som 19-åring, beskriver han som en spesiell opplevelse.

- Først hadde vi opplevd krigen i Norge og levd under tysk okkupasjonsmakt, og så stod jeg i Tyskland med skarp ammunisjon og følte jeg gjorde akkurat det samme. Det var spesielt.

Fredens dag

Markeringen startet med en fredsmarsj fra Sundeparken til minnestøtten ved kirken. De som ville være med på marsjen kunne betale for buttons, der inntektene gikk til 8. klasse, som støtte til Polen-turen.- For det første er det viktig å støtte opp om Polen-turen, men det er også viktig å feire at vi har fred og veteranene som har sørget for det, trakk Magnus Bjelland frem, som gikk i tog med barna Emrik og Kine.

- Jeg håper virkelig fredsmarsjen har kommet for å bli, la han til.

Kirsten Nilsen hadde kommet for å hedre veteranene, og da spesielt hennes egen sønn, Ronny Nagy, som tjenestegjorde i Irak.

- Jeg er glad og takknemlig for at det gikk godt og at han kom hjem igjen, og jeg tror det er verdifullt for dem med en markering, sa Nilsen.

Ikke glemme

I parken ved Flekkefjord kirke ble det holdt en tale ved ordfører Jan Sigbjørnsen. Han trakk frem at det i dag kan være vanskelig å forstå hvilken innsats som ble gjort under krigen, men at det derfor er viktig å bli minnet på det. Ordføreren talte også om at det skjer krigshandlinger i dag, og det er viktig å huske på dem som drar ut og kommer hjem.- La oss ikke glemme dem som kommer hjem, og etter å ha tjent ferdig. La de ikke bli sittende igjen alene hjemme. Minnene og ringvirkningene fra de krigshandlingene de har vært med på, varer kanskje mye lengre enn kanskje den tiden de hadde våpen, sa ordføreren.

Han fortsatte med:

- Når vi i dag feirer 8. mai feirer vi ikke bare til minne om frigjøringen i 1945 og de som gav sine liv den gang, men også for å hedre de tusen kvinner og menn som til stadig er i tjeneste i konfliktsoner rundt i verden. Takk derfor til alle veteraner for den jobben dere har gjort og for de som er ute i operasjoner i dag.

Etter kransenedleggelse ved Stig Eie, salutt fra Olsbys utsikt og ett minutts stillhet, gikk fredstoget tilbake til Sundeparken. Der ble det tale ved Kari Senum, som fortalte om sterke inntrykk fra Polen-turen, samt sanginnslag.