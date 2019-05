Mener at bygging av bybro ødela boligene deres

Statens vegvesen avviser ansvar for synlige skader på fem leiligheter i Sundegaten 19 etter byggingen av bybroen i Flekkefjord

Publisert: 06.05.2019 kl 00:00

SPREKK OVER DØRER: Over flere dører er det to horisontale sprekker i de relativt nymalte rommene hos Birkeland i tredje etasje.

Beboerne i Sundegaten 19 føler avmakt og fortvilelse. De hevder at byggingen av den nye bybroen påførte leilighetsbygget som ligger like ved den nye bybroen, så store rystelser at det ble førte til vesentlige skader. De viser til en rekke ødeleggelser som oppsto i kjølvannet av den kraftige pellingen og spuntingen i byggeprosessen i perioden 2016-2017.

- VI GIR OSS IKKE: Så langt har vegvesenet ikke påtatt seg ansvaret for å komme til bunns i dette, og beboerne føler at deres klage blir bagatellisert.

- Om vi er David mot Goliat, så vil vi aldri komme til å gi oss på dette. Hele huset sto og ristet gjentatte ganger, og nabobygget ble jo påført sprekk og skader som ble utbedret, sier Kari Birkeland og viser til rapporten fra vegvesenet som sier at rystelsene var så små at det normalt ikke vil medføre deformasjoner på innvendige flater hvis det er fagmessig utført. De viser også til konstruksjonsfeil på bygget.

Synlige skader

I Kari og Bjørn Birkeland sin fullstendig nyoppussede leilighet i tredje etasje, er det under og etter bro-byggeperioden kommet sprekker rundt begge pipene i stuen, tapet begynner å gi etter, det er horisontale sprekker i malingen over samtlige dører, verandadøren buler og er skjev og trekker, enkelte vinduer er blitt svært vanskelige å åpne og det er visuelle gliper og sprekker her også.

FLERE SPREKKER: Det har siden brobyggingen oppstått stadig nye sprekker, sier Kari Birkeland og viser frem.

I tillegg er det småsprekker på veggene, gulv som har begynt å knirke, et terrassebord på verandaen vrir seg og dørstokken ut buler og gynger.

ØDELAGT?: - Alt dette er kommet etter brobyggingen, og det virker som det heller ikke har stabilisert seg. Hele situasjonen er fryktelig med tanke på at vi brukte mye penger på å pusse opp hele leiligheten i 2015. Vegvesenet fraskriver seg ansvar, og tilbake sitter vi fem beboere med hele byrden og føler avmakt, sier Birkeland oppgitt.

- Og ekstra ille er det at lyden mellom leilighetene er blitt et stort problem. Jeg kan nå høre når naboen sitt veggur slår, forklarer Birkeland. Alle de andre beboerne i sameiet bekrefter det samme. De hører når de andre naboene dusjer og snakker, og lyden forflytter seg. Slik var det ikke før, hevder de.

- NOE MÅ HA SKJEDD: - Jeg har bodd her siden bygget var nytt i 1997, og også i flere år i forkant av brobyggingen. Lydnivået fra naboene har aldri vært sånn som nå. Før var lyddempingen veldig god, nå hører jeg alt. Det er plutselig som å bo i et eldgammelt hus med lyder og knirking, og forringelsen er kolossal. Noe alvorlig må ha skjedd med bygget, bekrefter Laila Ottersen som bor i første etasje.

HENGER SEG: Vinduet i stuen er blitt skjevt, det knaker og er nesten umulig å åpne og lukke. Sånn var det ikke før, forklarer Kari Birkeland.

Hennes nabo Kurt Wiig i første etasje sliter også med merkbart økt lydnivå, og han har fått massevis av synlige sprekker i taket i stuen og på vaskerommet. Kan det være setninger, og at hele bygget siger, spør de.

Fundament og lydisolering

Beboerne frykter at lydisoleringen kan ha blitt påført skade, men ingenting av dette har Vegvesenet sjekket. Heller ikke om fundamentet er blitt skadet.

- Vi synes det er rart så lenge det i forkant av brobyggingen var en nøye gjennomgang og hvor det ble dokumentert at leiligheten vår var helt strøken. I begynnelsen fikk vi klart inntrykk av at Vegvesenet ville ordne opp, men nå avviser de ethvert ansvar, forteller Kari som har vært i kontakt med både Vegvesenet og boligsameiets forsikringsselskap If gjentatte ganger.

If tar ikke ansvar

If viser til Staten vegvesens eget møtereferat fra befaringen den 4. februar. Konklusjonen fra forsikringsselskapet er derfor: «Ingen tiltak vil bli utført». Samtidig skriver de at «det er forståelig at rystelsene kan være årsak til sprekker og lignende, men at If ikke finner det dokumentert at det er arbeidet med broen som har forårsaket dette.»

- Vi beboere er jo ikke fagfolk, men vi blir sittende med bevisbyrden. Vegvesenet burde utført faglige undersøkelser i fundamentet og etasjeskiller som kan avklare hva som har skjedd, mener både Birkeland og Wiig.

- HUSET BEVEGER SEG: De er urolige for at betongplaten/sålen under bygget som står på morenegrunn, og fundamenteringen kan være sprukket.

- Det virker som at hele huset har begynt å leve og bevege seg, og jeg spør meg hvor trygt det faktisk er her med tanke på fundament og gulver. I stormen i vinter føltes det som at toppetasjen vaiet. Og det verste er at også etter at broen var ferdig, har det fortsatt med nye sprekkdannelser, uttrykker de to.

De stiller seg også tvilende til at Statens vegvesen sier at det underveis ble foretatt nødvendige målinger av rystelsene.

- URETTFERDIG: Både Birkeland og Wiig finner det frustrerende og urettferdig at de som boligeiere skal risikere å bli påført stort økonomisk verditap på leilighetene sine fordi samfunnet trenger ny bro, og at vegvesenet ikke tar ansvaret sitt og lemper kostnadene for feil over på de som tilfeldige naboer og boligeiere.

- Jeg frykter at de kanskje vet hvor dyrt dette kan bli dersom fundamentet har sprukket og lydisoleringen er blitt ødelagt, og jeg tenker med skrekk og gru på de langsiktige konsekvensene for det nå ustabile bygget vårt, fremholder Birkeland.

– En uavhengig fagperson skal gå gjennom lydforholdene og fundamentet i Sundegaten 19.

Det lover Geir Norum i Statens vegvesen etter samtale med avisen Agder. Han er byggeleder for prosjektet med Flekkefjord bybro.

– Vår tanke var ikke at saken var helt avsluttet, og vi har skrevet og sagt vi skulle se på vinduene i Birkelands leilighet. Etter en ny gjennomgang nå kan jeg si at vi vil bruke ressurser for å komme ordentlig til bunns i det beboerne beskriver med tanke på lydisolering, sprekker i vegger og at de føler at huset beveger sier, sier Norum som ser at det er viktig å finne ut av hvorfor sprekker har oppstått, og vinduer og verandadør står i bend.

Veivesenet vil med andre ord finne ut av årsaken til lydproblemer og sprekkdannelse.

– Ja, fundamentet må undersøkes og vi må finne ut hvorfor dette har eskalert. For vår egen del må vi komme til bunns i dette, og gjøre ting så rett som mulig, sier byggelederen.

Veivesenet vil engasjere en uavhengig fagperson til gjennomgangen av Sundegaten 19, og vedkommende skal gå grundig til verks.

– Ja, han skal være helt uavhengig, og vi i veivesenet skal ikke instruere fagpersonen som skal foreta en grundig, ærlig og redelig vurdering av hele bygget, understreker Norum.