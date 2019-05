Minnemarkering for motstandskampen

Motstandskampens dag ble torsdag markert på Tonstad. Lagmann Hanne Sophie Greve holdt tale ved minnestøtte i Stronda.

Publisert: 10.05.2019 kl 00:00

Torsdag 9. mai var det en minnemarkering over falne motstandsfolk under 2.verdenskrig. Markeringen var arrangert av Stiftelsen Arkivet, i samarbeid med Sirdal kommune. Lagmann Hanne Sophie Greve holdt tale ved minnestøtta.

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom åpnet markeringen. Han trakk frem sirdølenes bidrag i motstandsarbeidet.

Motstandsfolk

- Flere personer i Sirdal var aktiv med i motstandskampen under 2. verdenskrig, og mange personer bidro på ulike måter for at Norge igjen skulle bli et fritt land.Hanne Sophie Greve fortalte om motstandskampen i Sirdal og aktiviteten i Sirdalsheiene.

- Sirdølene var både mennesker og medmennesker. Mange visste om det som foregikk, men de holdt munn, kunne hun fortelle de fremmøtte.

Hun poengterte også at menneskerettighetene kanskje er den viktigste konsekvensen av andre verdenskrig. De er et resultat av de offer som ble gjort i kampen mot nazismen.

HEDRET SIRDØLER: I tillegg til tale var det allsang, appeller og kranspåleggelse ved markeringen. Et hundretalls skoleelever og andre var møtt fram for å hedre sirdølene Tobias Rostøl og Magnus Tonstad, som døde under bombingen av Knaben gruver 3. mars 1943. Gruvene ble bombet av allierte fly for å stanse tyskernes tilgang på molybden. 16 nordmenn mistet livet som følge av bombingen.

Elever fra både Sinnes og Tonstad skole holdt appeller. De vektla motet mostandsfolkene under krigen viste, og at vi aldri må gi tapt for frykten.

- Det er viktig at vi ikke tar fred og frihet som en selvfølge. Den beste måten å viderebringe arven fra de som kjempet mot undertrykkelse på er å vise at vi bryr oss, var budskapet fra elevene.

Motstandsbevegelsen

9. mai er valgt fordi det var den dagen nazistene tok livet av leder for motstandsbevegelsen på Sørlandet, major Arne Laudal. Laudal ledet en hemmelig militær organisasjon på Sørlandet og Rogaland. Denne ble avslørt av nazistene i 1942, og opp mot 500 personer ble arrestert for å ha tilknytning til organisasjonen. Sammen med fem av sine medsammensvorne ble Laudal henrettet i Trandumskogen 9. mai 1944. Etter krigen fant man levninger etter 194 menn i massegraver i Trandumskogen. De aller fleste var motstandsfolk.#Villedningsstrategi

Hanne Sophie Greve har uttalt at Laudal og hans menn aldri har fått den takken de fortjener. Derfor tok den tidligere menneskerettighetsdommeren initiativ til denne markeringen. Hvert år minnes motstandsfolkene ulike steder på Sørlandet. Laudals organisasjon førte en viktig villedningsstrategi mot Tyskland. Nazistene måtte på grunn av motstandsgruppene holde igjen mange soldater i Norge, kanskje opp mot en halv million, ifølge en rapport fra det militære forskningssenteret i Berlin. Disse kunne tyskerne ha brukt andre steder under verdenskrigen. Dette er en viktig side ved motstandskampen som ikke så ofte blir vektlagt.