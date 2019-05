Nå kjører jeg «me ved»

Slagordet har sin effekt. Det har jeg merket selv.

Publisert: 15.05.2019 kl 00:00

Jeg kan starte med å avsløre en ting: Jobber man som journalist går det ikke lang tid mellom hver sms, epost, telefon eller pling fra Facebook. Når man i tillegg er musiker, som skal avtale øvinger og konserter, får automatiske gitarvarsler fra Finn.no og attpåtil er med i en svært så aktiv chattegruppe knyttet til en liten sidejobb som fotballjournalist... vel, mobilen min er mer livlig enn Charter-Svein med en ørliten promille i Syden.

Får jeg av og til kjeft av kona for å titte litt vel mye ned i telefonen når vi er på date? Ja. Busted! Hvordan kan jeg ikke sjekke Twitter eller Liverpool.no når det ryktes at Klopp skal hente en ny spiss til Anfield? Hva er siste nytt i Agder? Hva skjer på Instagram?

Jeg sjekker nok mobilen 200 ganger i løpet av en dag.

I jobben blir det en del kjøring. Frem og tilbake til Kvinesdal. Kanskje må jeg en tur til Hovsherad for å dekke en konsert i et fjøs - eller så må jeg til Feda for å ta bilde av en bro eller to. Bilen brukes nært daglig i jobben - i tillegg til noen turer etter arbeidstid.

Pling. PLING! Mobilen tar ikke ferie bare fordi jeg setter meg i bilen. Den virker nesten bare mer ivrig etter å plinge og vibrere når det passer som verst.

Det er fristende å sjekke den. Særlig om jeg venter på svar fra en Viktig-Per, eller for å finne ut om jeg vant budrunden på en eller annen gitar jeg ikke trenger. Eller kanskje jeg må huske å melde kona om noe viktig.

Har jeg brukt mobil i bil? Ja, jeg innrømmer det. For ofte. Sorry. Har det stjålet konsentrasjonen og blikket mitt. Ja. Utsetter jeg da andre for fare? Utvilsomt. Jeg lurer meg selv til å tro at jeg sjekker den når det er «tålig» trygt. Men det er bare trygt når bilen står stille. Kun da.

Men noe har skjedd. I de siste par årene har jeg skrevet sikkert 20 saker i Agder knyttet til «Kjør me ved». Kampanjen som handler om å oppfordre mennesker - særlig ungdom - til å kjøre forsvarlig.

For en god stund siden fikk jeg en melding. Jeg skimtet at det var noe interessant, strakte hånden mot telefonen min, men så stoppet jeg før jeg grep den. Jeg sa til meg selv «kjører du me ved nå, Lars?». «Nei, din dust», svarte jeg til meg selv - høylytt i bilen.

De tre ordene «kjør me ved» har tatt bolig i fornuften min. Det hjelper faktisk. Jeg er fortsatt avhengig av mobilen min, men nå finner jeg en lomme i veien før jeg drar den frem og svarer.

Er jeg «kurert» mot dårlige avgjørelser i trafikken? Trolig ikke, men jeg er blitt bedre.

Det skal ikke så mye til. Kjør me ved.