Nektes boller under andakt

Sirdal kommune nekter det kristne skolelaget å servere boller i forbindelse med andakter, skriver avisen Dagen. Begrunnelsen er at andakten skal være frivillig, og kommunen frykter elever blir «fristet» til å delta på grunn av bakevarene.

Publisert: 29.04.2019 kl 17:40

Styret i skolelaget i Sirdal tok saken om skoleandakt i matfriminuttet til topps i kommunen. Det fikk også folk på Stortinget og departementet med seg.

- Mange kommuner legger til rette for at barne- ungdomsorganisasjoner av ulike slag kan få bruke skolens lokaler. Det er viktig, ikke minst fordi mange av disse organisasjonene ikke har økonomi til å leie lokaler, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) til Agder.

- Staten kan ikke pålegge kommunen å stille skolene til disposisjon, men jeg håper Sirdal og andre kommuner finner gode løsninger som gjør det mulig for både skolelag og andre organisasjoner å få tilgang på lokaler.

Kommunen bestemmer

- Hva er gjeldende regler for bruk av skolelokaler i skoletiden og utenom skoletiden for frivillige lag og foreninger?

- Skolene kan gi lag, organisasjoner og grupper lov til å bruke lokaler på skolen. Det kan skje i skoletiden, for eksempel i fritimer og friminutt, eller etter skoletid, forklarer Remen.

- Samtidig er det kommunen som skoleeier selv bestemmer hvordan lokalene skal brukes, og hvem som kan få låne eller leie lokalene. Men vår oppfordring til skolene og kommunene er å finne gode løsninger.

Varaordfører Egil Netland (KrF) sa i kommunestyret før påske at han ble overrasket og litt skuffet over at det å slippe til skolelaget i matfriminuttet på skolene i Sirdal har blitt problematisert.