Nektet å vedta fartsbot

Føreren sa han ville gi politiet mer å gjøre. Nå må han betale en bot og saksomkostninger på til sammen 11.500 kroner.

Publisert: 06.05.2019 kl 00:00

Det var i august i fjor at politiet avholdt fartskontroll ved Sinnes skole i Øvre Sirdal. Det var flere patruljer på stedet. Bakgrunnen for kontrollen var at skolen hadde startet for kort tid siden. På strekningen det ble foretatt laserkontroll var høyeste tillatte hastighet 50 km/t, og under kontrollen var det tørr veibane og gode kjøreforhold, samt god sikt på stedet.

Da mannen i 70-årene ble stanset hadde han blitt målt til en hastighet på 66 km/t. Han var da hverken villig til å vedta noe forelegg eller å avgi noen forklaring, til tross for at han ble forevist måleresultatet. I stedet uttrykte han bare et ønske om at politiet skulle få litt mer å gjøre.

FIRE MÅLINGER: På bakgrunn av dette ble han derfor tiltalt for forholdet, og da saken var oppe i Dalane tingrett møtte ikke den tiltalte mannen. Det ble lagt ned påstand av aktor om bot på 6500 kroner, subsidiært 13 dagers fengsel, samt at tiltalte burde bli idømt sakskostnader.

Under rettsbehandlingen ble det avgitt forklaring fra en av politibetjentene som var til stede under kontrollen. Betjenten forklarte at det til sammen ble tatt fire målinger av tiltaltes bil, der alle viste en hastighet mellom 66 og 69 km/t. Retten fant det derfor bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte hadde forholdt seg som beskrevet i forelegget, og derfor måtte dømmes for forholdet.

Misbruk

Retten la videre til grunn at tiltalte også tidligere hadde blitt ilagt bot for overtredelse av veitrafikkloven en rekke ganger. Det ble derfor kommet frem til at en passende straff ville være en bot på 6500 kroner. Mannen ble også dømt til å betale sakskostnader på 5000 kroner, da han blant annet uten grunn valgte å misbruke politiets ressurser.

«Tiltalte har uten noen grunn valgt ikke å vedta forelegget. Begrunnelsen synes å være at han ønsket at politiet skulle ha litt å gjøre. Det er også sikkert at han har kjørt for fort. Tiltaltes handlemåte fremstår følgelig som misbruk av politiets ressurser», går det frem i dommen.