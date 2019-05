Nye Veier nektet å svare på spørsmål

Nye Veier var tilstede på møtet i bystyret, men nektet å svare på et eneste spørsmål fra Agder.

Publisert: 13.05.2019 kl 00:00

Kommunikasjonsrådgiver Geir Gjervan i Nye Veier ville ikke tillate at utbyggingssjef Anne Stine Johnson for strekningen fra Flekkefjord til Sandnes i Nye Veier fikk svare Agder på et eneste spørsmål etter møtet. Dette til tross for at det bare ble bedt om et kort intervju før de to representantene skulle reise videre til Lund kommune.

- Vi vil ikke svare på noe andre spørsmål nå. Vi er her nå på grunn av bompengevedtakene, sa Gjervan.

- Men Statens vegvesen har nettopp lagt frem sitt forslag som er sendt inn til departementet. Mange er opptatt av om dere fortsatt jobber med kryss og alternative løsninger for kryss på Frøytland i Kvinesdal i stedet for Birkeland. Dere må vel kunne si noe om hva dere arbeider med og om det som er grunnlaget for bompengevedtakene?

- Nei, vi vil ikke si noe om det nå.

- Dere bruker ressurser på å reise rundt fra kommune til kommune, men vil ikke svare på spørsmål fra pressen?

- Vi får heller komme tilbake til spørsmål en annen gang, svarte Gjervan.

Det ble dermed heller ikke anledning til å spørre mer om det politikerne i flekkefjord påpekte på møtet som hva for stor trafikk betyr, trafikkregulerende tiltak, hvem som skal betale tilførselsvei, eller hvordan Nye Veier stiller seg til de alternativ som Statens vegvesen har foreslått.