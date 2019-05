Ønsket sunnere kantine

Jonas Andersen Sayed (KrF) fikk enstemmig kommunestyret med seg i å tilby sunnere mat i skolekantinen.

Publisert: 15.05.2019 kl 00:00

- Elevrådet ved Sokndal skole har ved flere tilfeller bedt om at noe gjøres med kantinedriften ved Sokndal skole. Elevene ønsker først og fremst at sunnere alternativer tilbys. I dag er det ikke avsatt særskilte ressurser blant skolens ansatte til kantinedriften, i motsetning til for noen år siden, da en ansatt to timer hver dag hadde ansvaret for kantinedriften. Denne ble fjernet i et sparingstiltak gjennomført av kommunen, sa Jonas Andersen Sayed i en interpellasjon i Sokndal kommunestyre.

- Å eventuelt sette av ressurser til å gjeninnføre en slik stilling er et budsjettspørsmål, men jeg vil likevel be administrasjonen legge frem en sak til kommunestyret hvor spørsmålet om utvidet kantinedrift utredes. Slik vil man også få et bredere kunnskapsgrunnlag i fremtidige budsjettrunder.

Og:

- I denne utredningen bør det i tillegg til kostnad for den gamle ordningen, ses på alternative løsninger, eksempelvis en ordning med private tilbydere, elevene selv (arbeidslivsfag) eller arbeidstiltak gjennom NAV. Det bør også vurderes om en utvidet kantinedrift kan finansieres basert på et selvkostprinsipp.

Jonas Andersen Sayed foreslo at rådmannen bes legge frem en sak om kantinedriften på Sokndal skole hvor det utredes hva som kan gjøres for å gi elevene et sunnere og bedre tilbud enn dagens alternativ. I denne utredningen bør det vurderes ulike måter denne oppgaven eventuelt kan løses, herunder eksempelvis private tilbydere, skolen selv eller arbeidstiltak gjennom NAV.

Ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) støttet forslaget, som ble enstemmig vedtatt i Sokndal kommunestyre.