Oops! Utenfor skolen-opplevelse

12 elever fra Kvinesdal vant tur og fikk en noe annerledes fredag.

Publisert: 10.05.2019 kl 14:50

Fredag har de vært på tur med Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug til Vitensenteret i Arendal.

– Vi har laget lommelykt, og det er gøy, morsomt og lærerikt, forteller Sara Madsen Rosseland (13) til Agder.

Hun er en av de 12 elevene fra 7. klasse på Vesterdalen, Austerdalen og Liknes skoler som har vunnet tur til Vitensenteret gjennom Nysgjerrigperprosjektet.

– Det er en opplevelse å vær her, og se realfagsgleden og nysgjerrigheten. Her kan de forske og utforske. Det å være nysgjerrig er en verdifull metodikk for ungene våre, sier Per Sverre Kvinlaug.

Syvendeklassingene har hatt full dag med fullt opplegg på Vitensenteret. De har sett på verdensrommet og lært om astrorommet, og brukt tid på aktivitetene i bygget.

– Fantastisk flott med mye å gjøre, sier Kvinlaug.

– Akkurat nå holder to elever på å bygge en mur. Dette har vært en heldagsopplevelse.

Elever fra 5. til 7. klasse i Kvinesdal har kjempet for å komme til finalen i Nysgjerrigperprosjektet. Finalen var for en måned siden.

Juryen kåret vinnerne som fredag var med ordfører og kommunalsjef på en «drømmetur» til Vitensenteret i Arendal. Her var det rigget et eget opplegg for elevene fra Kvinesdal.