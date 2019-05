De to siste årene har det ikke kommet en eneste søknad fra Vest-Agder til DOGAs innovasjonsprogram. Nå etterlyser DOGA-direktøren og stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) flere søknader fra fylket.

Publisert: 09.05.2019 kl 13:54

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal stimulere til å involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter, slik at produkter og tjenester blir bedre og tilpasset brukerne.

Programmet har støttet alt fra elektrifisering av cruisetrafikken til gjenbruk av plast fra oppdrettsnæringen.

De to siste årene har det ikke kommet en eneste søknad fra Vest-Agder, noe som plasserer fylket på jumboplass sammen med Telemark og Finnmark.

- Jeg vet at det lages god design på Sørlandet. Derfor håper jeg at fokus på saken kan bidra til at prosjekter fra Vest-Agder også kan få del i disse midlene, sier Ingunn Foss som sitter på Stortinget for Høyre.

- Vi vet at det foregår mye innovasjon i Vest-Agder, og undrer oss derfor over at ingen aktører herfra søker om midler til designdrevet innovasjon. Bruk av design funker. Det øker treffsikkerheten og minsker risikoen i utviklingen av nye produkter og tjenester. Vi har sett fantastiske eksempler på hva det gjør for innovasjonsprosjekter, og håper mange fra Vest-Agder vil benytte sjansen i år, sier DOGA-direktør Tor Inge Hjemdal.

I fjor kom det totalt inn 124 søknader, som resulterte i 17 tildelinger. Søknadsrunden åpnet i mars, og har frist 16. mai.

- DOGA hjelper næringsliv og offentlig sektor til å omstille seg ved hjelp av design og arkitektur og vi ønsker at disse midlene skal komme til nytte over hele landet, sier Hjemdal.

Han trekker fram noen eksempler på prosjekter som har fått DIP-midler: