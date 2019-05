Ansatte positive til «ny» bank

– I og med navnebyttet kan flere av kundene få tilknytning til banken.

Publisert: 02.05.2019 kl 14:05

Det mener Janne Staddeland og Brit Egenæs i Flekkefjord Sparebank.

Som i disse dager er i fusjonsforhandlinger med Kvinesdal Sparebank, og holder på å endre navn. Et navneforslag er Lister Sparebank.

– Lister er vårt markedsområde, sammen med Moi og Sokndal. I og med navnebyttet kan flere av kundene få en tilknytning til banken, sier Janne Staddeland.

Historisk

Hun er tillitsvalgt for de ansatte og salgsleder for personmarkedet. Hun mener fusjonen gir et styrket fagmiljø.

– Det blir litt historisk. Vi prøver å ta det beste fra begge plasser. Vi har en organisasjon som tar vare på oss. Ingen skal miste jobben, sier Staddeland.

Likevel er det ikke uten en viss nostalgi at de ansatt tar imot beskjeden om navnebyttet.

– Det er trist. Det er en milepæl. men på denne måten kan flere som for eksempel banken sponser, også utenfor Flekkefjord og Kvinesdal, føle en tilhørighet til oss. Det er klart det er følelsesmessig med det navnet. Men fornuftsmessig fjør det oss mer inkluderende.

Brit Egenæs er leder for bedriftsmarkedet i Flekkefjord Sparebank. Hun peker på at de er mange krav i forhold til hvitvasking, personvernloven (GDPR) – det er de to nyeste tingene som er veldig krevende – så vel som nye boliglånsforskrifter som skal følges opp.

– Det er så mange reguleringer fra myndighetene. Det gjør det krevende å være en liten bank, sier Brit Egenæs.

Krevende

– Stemningen er positiv blant de ansatte. En stor bank ha mange ansatte, det er mer krevende for en liten. Når vi er sammen kan vi ha flere personer til å jobbe mer effektivt. Men også mer trygt. Da er vi ikke så sårbare på spesialkompetanse.

Staddeland er enig i at det er en positiv holdning som råder blant de ansatte.

– Det er ikke sånn at det ikke blir skjær i sjøen. Men folk er positive, og da går det lettere.

Banken var nøye med hemmeligholdet i forkant av fusjonen. De ansatte som visste det, hadde skrevet under på dobbel taushetserklæring for å motvirke innsidehandel.

Dette skjedde før børsmeldingen. Det var personalmøte klokken 08.30 tirsdag morgen, umiddelbart etter børsmeldingen. Da ble de ansatte informert.