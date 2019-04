Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag overlevert sitt krav til staten der de krever en økt inntektsramme på 1920 millioner kroner. Slik dette beregnes i jordbruksforhandlingene, er det et krav om en netto innttektsøkning på 9 prosent.

Publisert: 30.04.2019 kl 17:15

- Årets krav er meget ambisiøst og har flere elementer i seg som vil skape utfordringer i forhandlingsprosessen, sier statens forhandlingsleder, Leif Forsell.

Se jordbrukets krav hos Norges Bondelag

Forsell viser til at årets forhandlinger har et krevende bakteppe med ekstremværet i 2018, markeder i ubalanse og kostnadsvekst.

- Tørken i 2018 satte norsk jordbruk i en historisk krisesituasjon, som har hatt, og fortsatt har, betydelige konsekvenser. I tillegg stagnerer etterspørselen for flere viktige jordbruksvarer, noe som bidrar til at flere markeder fortsatt er i ubalanse, kostnadsveksten er økende, mens produktivitetsveksten faller. Dette gjør at jordbrukets egen løfteevne til å øke inntektene gjennom økt salg til høyere priser er sterkt svekket, som forslaget om å øke prisene med kun 250 millioner kroner, som finansierer bare 13 prosent av kravet, sier Leif Forsell.

- Det er derfor en klar svakhet ved kravet at det er en mangelfull sammenheng mellom jordbrukets inntektsambisjoner og sektorens egen evne til å realisere inntektsmuligheter. Jeg har også merket meg at jordbruket i år ikke har lagt inn noen beregningsmessig forutsetning om bedring av markedsbalansen, slik vi var enige om i fjor, fastslår Forsell.

- Det er i seg selv hverken ønskelig eller heldig å gjøre jordbruket mer avhengig av budsjettmidler. Selv om Norge er godt rustet til å møte framtida, vil vi få behov for sterkere prioriteringer i framtidige statsbudsjett. Det er økonomiske rammebetingelser og realiteter som også jordbruket må forholde seg til, sier statens forhandlingsleder.

Forsell sier det er naturlig og positivt at jordbruket i kravet prioriterer økonomien i kornproduksjon og grøntsektoren, og også kommer med en egen vekst- og innovasjonspakke. Samtidig sier han at i lys av den landbrukspolitiske debatten, er det likevel bemerkelsesverdig at jordbruket velger å "trylle bort" kostnadseffekten av økte kornpriser på kraftfôrprisen, ved å bruke budsjettmidler.

Staten vil etter planen legge fram sitt tilbud fredag den 7. mai. Forhandlingene skal være avsluttet før 17. mai.

Fleire søker seg til landbruksutdanning

Totalt har 138 732 personar søkt høgare utdanning. Det er ein nedgang på 2,3 prosent samanlikna med i fjor. Derimot viser tala for 2019 likevel at søkertala til landbruksrelatert utdanning har auka med 2,7 prosent.

– God og oppdatert landbruksrelatert kompetanse er viktig for at vi kan produsere mat i framtida med nye produksjonstilhøve og klimaendringar. Landbruket treng dyktige fagfolk på gardane, i rådgivingsapparat og i forskingsmiljø, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Frå 2017 til 2019 har dei samla søkertala til landbruksrelatert utdanning auka med 11 prosent. Søkertala til husdyrvitskap har auka med 17 prosent frå 2018 til 2019. Vi ser også at søkertala til plantevitskap har auka med 19 prosent i same tidsperiode. Når det gjeld fag innan agronomi og skogfag har søkertala gått ned frå 2018 til 2019.