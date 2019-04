Fredag rykket politiet ut til Kvinesdal ungdomsskole etter at rektor ble kjent med skriftlige notater om skoleskyting. Meldingen ble vurdert som falsk alarm.

Publisert: 30.04.2019 kl 15:08

Rektor Torbjørn Johnsen bekrefter at han fredag før helgen ble informert om at en elev hadde skrevet noe i en bok som hadde karakter av trusler.

- Vi oppfattet at dette kunne dreie seg om trusler, og jeg valgte umiddelbart å videreformidle dette til politiet slik at de kunne vurdere situasjonen, sier fungerende rektor Johnsen.

- IKKE REELL TRUSSEL: Politiet var derfor på plass på ungdomsskolen i Kvinesdal i løpet av kort tid og hadde samtaler med den aktuelle eleven og dennes foresatte.

- Politiet oppfattet at det som var skrevet i boken var å regne som en falsk alarm og ikke en reell trussel. Altså en ikke-sak, fremholder rektoren.

AVKREFTET DRAMATIKK: Som skolens leder sendte han derfor en melding til samtlige foreldre som har barn på skolen, om at skolen har hatt besøk av politiet, og at det går dramatiske rykter. Han avkreftet her at det hadde skjedd noe dramatisk.

Det Johnsen ikke var kjent med da, var at andre elever hadde tatt bilde av den aktuelle kladdeboken med de skriftlige truslene.

Disse bildene ble videresendt til andre ungdommer i helgen, og etter det avisen Agder er kjent med ble både ungdommer og foreldre redde og i villrede om status i saken. Enkelte elever nektet å gå på skolen mandag over helgen.

UKJENT FOR REKTOR: - Jeg var ikke kjent med det at bilde av boken ble videresendt mellom elever, og derfor ble det feil at jeg sendte meldingen til foreldre. Jeg har forstått at denne saken derfor ble ganske stor i helgen, og at det ble en omfattende ryktespredning og at enkelte ble redde. Jeg hadde med meldingen behov for å fortelle at vi hadde hatt en episode som var helt under kontroll, men på bakgrunn av bildene som ble videresendt så ser jeg at mitt forsøk ikke ble helt vellykket. Og som sagt så vurderte politiet det som at det ikke dreide seg om en reell trusselsituasjon, presiserer Johnsen.

PROSEDYRER FULGT: Johnsen opplyser at han fulgte de pålagte prosedyrer med hensyn til informasjon til kommunens ledelse. I tillegg hadde han fokus på å ivareta og beskytte den aktuelle eleven som skal ha vært oppriktig lei seg for den oppståtte situasjonen.

- Jeg har forstått at en del elever har vært redde på skolen i dag, og derfor har vi brukt tid på å informere og snakke med alle klassene på skolen. Lærere, miljøarbeidere og skoleledelse har deltatt for å roe ned og forklare.

Også i dag tirsdag, skal det være statusmøte med psykolog og politi på skolen.

FØLGES OPP: - Som rektor har jeg behov for råd og veiledning, og fremover vil det bli svært viktig at saken følges opp på individnivå. Situasjonen må roes ned og ingen elever skal føle utrygghet, og politiet har presisert at det er ingen grunn til redsel i forhold til trusler, understreker Johnsen.

POLITIET BEKREFTER: Lensmann Asbjørn Skåland bekrefter at politiet var involvert fredag og har dialog med eleven og Kvinesdal ungdomsskole.

Han ønsker ikke å kommentere detaljer rundt saken. Lensmannen opplyser på generelt grunnlag at alle meldinger av denne typen blir fulgt opp, og at den konkrete saken raskt ble avklart.

TAR PÅ ALVOR: Leder i drifts- og tjenesteutvalget i Kvinesdal, Runar Nilsen (Frp) bekrefter på Agders forespørsel at han er kjent med saken.

- Jeg har ikke detaljkunnskaper om situasjonen. Det virker som at skoleledelsen har håndtert dette etter boken ved umiddelbart å ha kontaktet politiet for å vurdere saken.

KRITISK: Han der derimot kritisk til informasjonen som ble gitt elever og foreldre fredag og som i ettertid ble kjent med inneholdet i budskapet gjennom videreformidling av bilder.

- Det rimer svært dårlig med meldingen som ble sendt fra rektor fredag til foreldrene om at politiets tilstedeværelse på skolen ikke var av dramatisk karakter. Det er mangel på korrekt informasjon hjem til foreldrene, og det har nok gjort situasjonen enda verre, mener lederen i driftsutvalget.