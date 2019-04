Slik blir omkjøringen når tunnelene på E39 skal ordnes

Bilistene må regne med å bruke mer tid på å komme frem når tunnelene på E39 skal ordnes de neste månedene - og til høsten.

Publisert: 29.04.2019 kl 15:50

Allfarveg skal som en del av OPS kontrakten for E39 mellom Lyngdal og Flekkefjord gjennomføre oppgradering av tunneler på strekningen. Dette er tiltak som må utføres som følge av EU-direktiv og tilhørende Norske forskrifter og pålegg.

Det er fire tunneler som skal oppgraderes. Disse er: Fosselandstunnelen, Fedaheitunnelen, Teistedalstunnelen og Vatlandstunnelen.

- Formålet er å bedre sikkerheten for trafikantene i tunnelene. Dette gjøres i hele Norge (og Europa) for alle tunneler på hovedveiene som er lengre enn 500 m, forklarer daglig leder Dagfinn Røkenes i Allfarveg AS.

Ved gjennomføring av tiltakene er det helt nødvendig å stenge tunnelene i perioder.

- Det er Statens vegvesen som «eier» prosjektet, vi gjennomfører det på oppdrag fra og i nært samarbeid med Statens vegvesen. Tunneloppgraderingene vil bli utført av Veidekke og flere underleverandører, opplyser Røkenes.

Arbeidene vil ha konsekvenser for trafikkavvikling.

For Fosselandstunnelen foreligger følgende gjennomføringsplan:

Uke 18-20: Oppstart forbedrende arbeid – omkjøringsvei (Gamle Fosselandsheia) og stopplomme v/Fosseland Vest. (Dette berører ikke trafikken på E39).

Uke 20-26: Omkjøring via gamle Fosselandsheia (mandag kl 09.00- fredag kl 12.00).

Det blir kolonnekjøring med trafikk i en retning om gangen og det må påregnes ventetid inntil 30min.

E39 vil være åpen for ordinær trafikk i helgene fra fredag kl.12 til mandag kl.09. Dessuten blir E39 åpen 30.05.2019 (Kristi himmelfartsdag) og 10.06 (2.pinsedag).

Fedahei-, Teistedal- og Vatland- tunnelene har følgende foreløpige gjennomføringsplan:

Fv. 551 fra Farsund/Åpta via Opofte til Liknes vil i hele perioden være åpen for all trafikk, men påkjøring til E39 ved Opofte er stengt.

15.august - 15.desember 2019:

Tunnelrehabilitering med omkjøring via Fv.461 (tidligere E39) gjennom Liknes. E39 stenges for trafikk fra øst ved Handeland og inne i Fedaheitunnelen ved avkjøring til Kvinesdal for trafikk fra vest.

I denne perioden pågår det parallelle arbeider i både Vatlandstunnelen, Tesitedaltunnelen og østre del av Fedaheitunnelen.

15.desember 2019 – 1.mars 2020:

E39 er åpen for all trafikk

1.mars 2020 – ferdigstillelse våren 2020:

Siste fase av tunneloppgraderingen omfatter tiltak i vestre del av Fedaheitunnelen. Dette vil kunne gi noe redusert fremkommelighet på E39 i perioder og fortrinnsvis på natt når trafikken er liten. Omkjøring via Feda sentrum kan også bli nødvendig i den forbindelse.

Detaljert gjennomføringsplan for disse arbeidene vil bli annonsert senere.

Endringer i planer kan forekomme.

Planlagte stenginger og omkjøringer vil bli varslet og annonsert så tidlig som mulig, med tydelig skilting og anvisning av omkjøringsruter.

Allfarveg ber om at trafikantene viser hensyn og retter seg etter angitt skilting og dirigering.