Slik kan hallen bli innvendig

Nå har Flekkefjord kommune sendt søknad om spillemidler for den nye hallen på Uenes.

Publisert: 10.05.2019 kl 00:00

I forbindelse med søknaden om forhåndsgodkjenning av Kulturdepartementet har Flekkefjord kommune nå sendt inn beskrivelse og bilder av hvordan man ser for seg at den nye store idrettshallarenaen på Uenes skal bli.

Konsulent Thomas Olsson for idrett og nærmiljø i Flekkefjord kommune opplyser til departementet at Flekkefjord Sparebank Arena skal inneholde flerbrukshall, turnhall og fotballhall i tillegg til garderober, styrkerom og andre arealer for andre idretter og aktiviteter. Klatrehall og Squash kan det bli dersom anbudene blir slik at det er mulig å få det til innen totalrammen på 125 millioner kroner inkludert moms.

Stort behov

Olsson opplyser i søknaden at den organiserte idretten i flere år har hatt store utfordringer med å få nok plass i de eksisterende idrettsanleggene og at dagens kapasitet er sprengt.

- Manglende hallkapasitet legger betydelige begrensninger på ønskede tilbud og aktiviteter. Flekkefjord Fotballklubb og Flekkefjord Turnforening, som har en stor medlemsmasse med mange aktive barn og unge, har over lengre tid jobbet for å få realisert en ny arena på Uenes. I tillegg er det også behov for mer plass for Flekkefjord videregående skole som ligger i nærområdet, opplyser Olsson.

Løser utfordringene

Konsulenten opplyser også at det har blitt gjennomført flere brukermøter med lag/foreninger og skoler og at en flerbrukshall på 25x45 meter inkludert sikkerhetssoner vil løse utfordringene både på dagtid/kveld og helger.

- Basishall for turn 25x30 meter vil løse mye for den lokale turnforening som i dag har dårlige forhold i en gymsal. Det vil også åpne for andre brukergrupper. Fotballhall 32x60 meter vil være med på å imøtekomme behovene som i dag er utfordringene for fotballklubbene i kommunen. Det vil også avlaste eksisterende fotballbaner på Uenes stadion. Klatrehall og squash vil være med på å utvide tilstrømningen av nye brukere som vil være positivt i tillegg til den tradisjonelle idretten, påpeker Olsson som har brukt veiledere fra kulturdepartementet til grunn for søknaden om tilskudd.

Omfattende

Det søkes om spillemidler til både haller, lager, garderober, styrkerom, og sosiale rom. Også klatrevegger, squash-hall og lager under squash-hall er med, men det påpekes at det bare er med dersom det er penger til dette. Klatrehall og squash-hall er kostnadsberegnet til 6,1 millioner kroner i tillegg kommer utstyr for 1,4 millioner kroner til denne hallen.Blant andre poster som kan bli aktuelle dersom det blir penger nok er fjerning av kolle mellom hallen og videregående skole til 1,3 millioner og 1,2 millioner til gummidekke fremfor kunstgress i fotballhallen.

Det er budsjettert med 27 millioner i spillemidler, 16,9 mill. fra fond, 45,1 mill i lån, 7,0 mill i tilskudd/gaver, 4,0 i salg av gymsal Trellebakken og 25 mill i moms-kompensasjon. Når det gjelder årlig driftsutgifter, er det beregnet til 2,0 millioner kroner i året.