Søker om større møller

Norsk Vind Energi AS har søkt om større møller og utsatt byggefrist for Skorveheia vindkraftverk i Flekkefjord.

Publisert: 08.05.2019 kl 00:00

Norsk Vind Skorveheia AS fikk i 2008 grønt lys fra bystyret i Flekkefjord kommune og på slutten av 2013 konsesjon for etablering og drift av Skorveheia vindkraftverk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Konsesjonen ble stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) i april 2015.

Fjellområdet ligger mellom Fjellse og Kvanvik og er godt synlig fra fylkesvei 44 mellom Langevann og Skollabakken. Nettilknytningen er planlagt inn på kraftlinjen mellom Søyland og Åna-Sira. På søknadstidspunktet var det en kapasitetsbegrensning på denne linjen. I dialog med Agder Energi Nett er det nå avklart mulighet for innmating av ytterligere effekt i nettet, og at denne kapasiteten vil være tilgjengelig i 2021. På denne bakgrunn har Norsk Vind Energi begynt å forberede prosjektet for utbygging og søkte nylig om økt installert effekt med 9 MW, fra 36 til 45 MW og utsatt frist for å sette vindkraftverket i drift fra 31. desember 2020 til 31. desember 2021.

Økt effekt

En økning av installert effekt i et vindkraftverk skal konsekvensutredes dersom det kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Ettersom vindkraftverket allerede er gitt konsesjon for en utbygning av 36 MW og det fortsatt skal bygges i samme planområde, er det kun virkninger som skyldes den økte installerte effekten som er relevante for vurderingen.

- En økning i installert effekt i et vindkraftverk har i seg selv ingen nevneverdige virkninger, men økningen kan gi muligheter for installasjon av flere eller andre vindturbiner enn hva som ellers ville vært mulig, påpeker Norsk Vind Energi AS i sin søknad til NVE.

Selskapet mener endringene ikke er vesentlige sammenliknet med det konsesjonsgitte prosjektet. Det er derfor ikke gjennomført en ny konsekvensutredning av tiltaket.

30-70 meter høyere

I konsesjonssøknaden var tre alternative utbyggingsløsninger med tre ulike turbintyper utredet. Det var 15 stk 2.3 MW vindturbiner, 12 stk 3.0 MW vindturbiner eller 8 stk 4.5 MW vindturbiner.

Nå planlegger Norsk Vind Energi en utbygning av 8 stk 5.6 MW vindturbiner med en rotordiameter på rundt 150 meter, men understreker at andre konfigurasjoner vil bli vurdert som en del av en tilbudsprosess mot turbinleverandørene.

Med den opprinnelige løsningen vil en turbin rage 130 til 155 meter opp i luften når en av rotorene peker rett til værs. Med den turbinstørrelsen som det nå søkes om vil en turbin rage fra 185 meter til over 230 meter opp i luften.

«Ikke vesentlig»

Norsk Vind Energi mener at det er liten eller ingen endring i totalt fotavtrykk i vindkraftverket sammenliknet med det som lå til grunn i konsekvensutredningen. Selskapet mener at virkning på vegetasjon, flora, fugl, støy og skygge ikke er vesentlig.

Norsk Vind energi innrømmer imidlertid at turbinenes økte størrelse vil medføre «enkelte økte virkninger». Selskapet opplyser at visualiseringer fra aktuelle posisjoner skal utarbeides som en del av prosjektets miljø, transport og arealplan (MTA- og detaljplan).

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft ble nylig levert til OED. Regionen her betegnes som et av de mest egnede områder i hele landet.

Kalde føtter?

Kvinesdal Arbeiderparti mener kommunen har bidratt betydelig til fornybar energi. Nå mener de smertegrensen er nådd.

«For reiseliv vil urørt natur være en av våre viktigste ressurser for fremtiden», fastslo kommunestyret i Sirdal like før påske

Mange lokale prosjekter allerede

Vindkraft er den raskest voksende formen for kraftproduksjon i Norge. Utbyggingskostnadene for vindkraftverk går ned, og i 2018 ble det idriftsatt åtte nye vindkraftverk som til sammen gir 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon. Samtidig var det ved utgangen av året 7,0 TWh vindkraftproduksjon under bygging. Blant disse er Tonstad vindpark som skal stå ferdig i løpet av 2019 Olje- og energidepartementet har også stadfestet NVEs konsesjon til Buheii Vindkraft AS om bygging og drift av Buheii vindkraftverk i Kvinesdal kommune. Det pågår nå forberedende arbeid for dette vindkraftverket. Kvinesdal kan også få et vindkraftverk på Kvinesheia. Nesten fire år etter at det ble gitt tillatelse til vindkraftverk på Kvinesheia, er det nå kamp om avtaler med grunneierne.

I Flekkefjord er planene om Skorveheia vindkraftverk i nærheten av Kvanvik også plukket frem fra skuffen.

Norsk Vind Energi som har vært med å bygge vindkraftverk på Tellenes, Høg Jæren og Bjerkreim har nå blinket ut fjellområdet vest for Virak i Lund og Sirdal som et aktuelt sted for en ny vindpark med 50 turbiner