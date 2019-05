SPREEFRIST ONSDAG: Ny spenstig rocker til Flekkefjord

Fjellparkfestivalen kan plusse på nok et navn til årets plakatliste.

Publisert: 01.05.2019 kl 08:19

Maggot Heart ble født da Linnéa Olsson forlot Stockholm og dro til Berlin for å starte litt på nytt. Hun hadde tjenestegjort i kultbandet Grave Pleasures, men ville traske opp nye musikalske stier og ha blanke ark å rable ned noen ubrukte ideer.

– Resultatet ble Maggot Heart, og for et resultat! Linnéas hjertebarn har på kun et par år ormet seg fram til å bli et av den europeiske undergrunnens aller beste rockeband, punktum, sier gjengen i Fjellparkens booking.

– T. Rex og Iggys Stooges får sterk konkurranse i kategorien «heite, hedonistiske slagere» med singelen «Medication», og resten av plata Dusk to Dusk fra fjoråret er grunnen til at Maggot Heart er flaggskipeksemplet på at det framdeles blir laget kryddermikser i krysningen mellom rock, punk og metal som låter friskt og oppdatert. Samtidig er musikken retro og klassisk – i ordenes aller beste forstand, beskrives det.

Maggot Heart er bråk-bekledd uten å være blottet for melodi, vågalt uten å være skamløst. Det er hardt, men aldri så hardt at gitarriffene ikke mister tak i groovet, og Maggot Hearts interessante mikstur gjør at mange som setter musikken på - ender opp med å spille plata om og om igjen.