Sterkt engasjement på arbeidernes dag

I overkant av 100 personer fikk med seg en engasjert hovedtaler og fire appeller da 1. mai ble markert på Fiskebrygga i Flekkefjord onsdag ettermiddag.

Publisert: 01.05.2019 kl 17:20

Fagforeningsleder Bjørn Åge Nilsen, LO Lister og Kvinesdal kjemiske fagforening - var dagens hovedtaler.

Han var opptatt av mye, men ikke minst hvordan det oppleves å stå på utsiden av arbeidslivet slik mange dessverre gjør av ulike årsaker.

- For mennesker som står på utsiden av arbeidslivet, eller er på vei ut av arbeidslivet - kan vi som er i arbeid bli sett på som en navlebeskuende og egoistisk gjeng, mente Nilsen.

Han spurte:

- For hvordan står det til med de gruppene i landet som ikke er i stand til å arbeide, eller ufrivillig må slutte å jobbe på grunn av at helsa ikke tillater det lenger? spurte Nilsen på arbeidernes internasjonale kampdag.

Nilsen sa at det i og for seg er bra at regjeringen vil ha folk raskt tilbake i arbeid og at arbeidsevnen til hver enkelt skal bli raskt avklart.

- Men når et av verktøyene de bruker for å få dette til, er å begrense arbeidsavklaringspengene til den som står i denne vanskelige situasjonen, slik at tiden en får penger og leve for mens en venter på utredning, behandling eller rehabilitering - blir redusert, sa Nilsen.

Og fortsatte:

- Dette skjer uten at ventetiden i norsk helsevesen eller hos Nav er redusert. Dette igjen betyr at vedkommende må gå uten penger mens en venter på en avklaring. Det er ingen som blir fortere frisk av å ikke å ha penger til livets opphold, fremholdt Nilsen.

Poenget, understreket han - var at de som har fast jobb og ikke minst de som er tillitsvalgte - bør si høyt ifra når en ser at minstepensjonister, arbeidsledige og uføre blir avspist med mindre og mindre å leve for.

Han kom også inn på de store forskjellene som har oppstått mellom deler av befolkningen, og kalte det et klassesamfunn.

- Se på hva sosiale forskjeller har ført til i andre land, sa Nilsen, og viste til økt kriminalitet og vinningsforbrytelser.

Nilsen kom også inn på fordelingspolitikk - og hvem som sitter igjen med godene når en bedrift går godt.

- Selv jobber jeg i en bedrift som har fått enormt mye kake de seneste årene, overskuddene har vært så store at det nærmest tyter kake ut av ørene på eierne. Likevel må vær arbeidsplass forsvares, vi må kjempe for å få noen ører i lønnsstigning - for alt dreier seg om at eierne må få mer kake, sa Nilsen - og høstet applaus.

Appellene kan du se i vinduene under her. Der holder AUFs Rahwa Mongo, Senterpartiets Nina Danielsen, Arbeiderpartiets Svein Hobbesland og SVs Steinar Dyrli hver sin appell.

