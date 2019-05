Stor sjanse for sprekk

Bystyret får fremlagt en prosjektplan med mange risikofaktorer for idrettshallarenaen på Uenes.

Publisert: 08.05.2019 kl 00:00

Bystyret skal i morgen godkjenne en revidert prosjektplan og velge representant til byggekomiteen for idrettshallarena på Uenes. Idrettshallen på 3.300 kvadratmeter inneholder flerbrukshall, turnhall, styrkerom, tribuner, multisal og fotballhall. I tillegg skal den kommunale veien fra Austadvika opp til hallen utbedres. Planen er at kontrakter skal inngås før sommerferien, grunnarbeider starter 1. juli, bygging av hallen starter 1. desember og at alt skal stå ferdig i april 2021.

Total ramme for hallen er 125 millioner kroner. Av dette utgjør momskompensasjon 25 millioner, spillemidler 27 millioner, kapitalfond 16,9 mill., eksterne tilskudd 7,0 mill., lån 43,1 mill. og salg av tomt og hall på Trellebakken 4,0 mill.

Risiko

Prosjektplanens risikoanalyse og kvalitetssikring, er oppdatert med det som representerer usikkerhet eller risiko fram til de er blitt avklart. Byggekomitéen skal ha et særlig ansvar for å følge opp de kritiske risikofaktorene, og må eventuelt melde tilbake til bystyret som oppdragsgiver dersom disse ikke lar seg håndtere innenfor de politiske vedtak og rammer som er lagt.Det beskrives som middels til stor sannsynlighet for at budsjett for veiutbedring og bygningsmessige arbeider overskrides og at det vil kunne bli kostnadsoverskridelser. Konsekvensene vil kunne bli justering av prosjektets omfang, kutt i løsninger eller omarbeiding av hele prosjektet. I anbudsdokumentene har tilbyderne blitt bedt om å regne på både opsjoner som kan bli med dersom det blir nok penger og hvilke innsparinger konkrete justeringer vil gi.

Av ekstra-funksjoner som ligger som anbyderne skal regne med som opsjoner ligger inne utvidelse av bredden til fotballhall, etablering av klatrehall og buldrevegg, squash hall, teleskoptribuner i flerbrukshall, nedfellbar scene i flerbrukshall, skillevegg i spilleflaten til fotballhall og klimavennlige løsninger.

Mulige reduksjonstiltak er å kutte byggets lengde med seks meter og at avsatt areal til Multisal på plan 2 ikke innredes. Tilbydere oppfordres også til å komme med egne forslag til reduksjonstiltak.

Byggekomité

Den største endringen som foreslås er knyttet til organiseringen. Der vil det være nødvendig å gå fra en stor prosjekteringsgruppe i plan- og prosjekteringsfasen) til en mindre byggekomité.

Bystyret blir bedt om å velge en representant i tillegg til ordføreren. Andre representanter er rådmannen (prosjektansvarlig), en representant fra idrett og nærmiljø, en fra Idrettsrådet og prosjektleder Ove Frøytlog fra kommunen.

Organisering

Byggekomitéen skal være den gruppen som følger prosjektet i selve byggeperioden, og som sammen med prosjektansvarlig og øvrig prosjektledelse sørger for at prosjektet gjennomføres i samsvar med de vedtakene som er fattet og de budsjettrammene som er lagt. De rapporterer direkte til bystyret på fremdriften og utviklingen av prosjektet.I tillegg foreslås det etablert en referansegruppe der mange av de tidligere representantene i prosjektgruppen deltar. Referansegruppen foreslås også supplert med representanter fra Ungdomsrådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Den utøvende prosjektledelsen foreslås ledet av prosjektleder Ove Frøytlog med tre hovedoppfølgingsområder; byggeledelse (ivaretatt av en egen byggeleder), koordinering inn mot teknisk drift (materialvalg, tekniske løsninger, energi, vedlikehold, renhold), og koordinering knyttet til de planlagte aktivitetene i og de kommende brukerne av idrettshallarenaen.