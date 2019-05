Strålende nasjonaldagsfeiring i Sirdal

Finværet gjorde sitt til at årets 17. mai ble en vellykket folkefest for sirdølene. Det var kun glade mennesker å se, fra Sinnes til Øksendal.

Klokken ni i dag morges gikk startfløyta for Sinnes barnetog. Store og små fulgte etter Sirdal musikkorps taktfaste musikk. Elevene ved Sinnes skole sang det de var gode for, og sørget sammen med korpset for god stemning i toget. Helt bak i toget sneglet en rekke veteranbiler seg fram og gjorde barnetoget på Sinnes ekstra severdig. Det var lett skydekke og noe vind på Sinnes i morgentimene på nasjonaldagen.

Nydelig vær

På Tonstad ledet lensmann Egil Netland barnetoget fra kirken og til Sirdalsheimen. Her holdt lensmannen en kort appell for beboere og alle som fulgte toget. Netland minnet om at terroren aldri er mer enn et tastetrykk unna, også for dem som bor i det han karakteriserte som landets flotteste kommune. Han oppfordret alle til å vise omtanke overfor dem som føler utenforskap og takket dem som tok vare på de eldre, den siste generasjonen som har opplevd krig i landet vårt. Toget fortsatte så til Sirdal kulturhus, hvor det var stelt i stand til tradisjonell grunnlovsfeiring.

Elever fra Tonstad barneskole sang ulike 17. mai-sanger for de mange fremmøtte. Det var ingenting å utsette på engasjementet til elevene. Sirdal musikkorps tok også en ekstra oppvisning før de kunne legge instrumentene fra seg og nyte nasjonaldagen.

Gradestokken krøp opp rundt 20 grader, og barn og voksne koste seg i solen. På kunstgressbanen var det en rekke leker for barna. I tillegg til tradisjonelle leker som sekkeløp og kastekonkurranser, var det satt opp hoppeslott. Barna var i full aktivitet så lenge lekene varte. Det var heller ikke noe å si på is-appetitten til de yngste sirdølene.

De litt eldre hygget seg med mat og drikke, og samtalte rundt bordene. Dugnadsfolket jobbet iherdig for å dekke behovene, men det var bare smil å se på Tonstad denne nasjonaldagen.

Inne i kulturhuset ble det vist film fra 17. mai-feiringen på Tonstad for 35 år siden, samt kulturelle innslag fra scenen. Konferansier var unge Erlend Oskar Risnes. Han utførte jobben på ypperlig vis.

Gjør hverandre trygge

Årets 17. mai-tale ble holdt av Jack Rostøl. Sandnesforfatteren har røtter fra Sirdal, og talen hans tok utgangspunkt i Gudrun fra Rostøl. En dame som vokste opp i et Sirdal og et Norge som er ganske fjernt fra det Norge vi kjenner i dag. Hun hadde ikke mange materielle goder i sin oppvekst, men hun følte seg trygg. Denne tryggheten gjorde henne lykkelig. Jack Rostøl minnet om at mange føler utrygghet i Norge i dag. Ikke på grunn av krig, men fordi de blir plaget og hetset for å være seg selv, for sin annerledeshet. Rostøl oppfordret sirdølene til å gi hverandre trygghet til å kunne si hva man vil, tro på hva man vil og være den man vil.

På Øksendal var det lun og god stemning som det alltid er på nasjonaldagen. Mange var møtt opp for å feire dagen med slekt og venner. Barn og unge kunne også bryne seg på blant annet bueskyting, eller kose seg med god mat og drikke i det fine været. Oppsummert var det en strålende feiring av nasjonaldagen i Sirdal.

