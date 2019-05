Svindlet Nav for 714.000 kroner

En kvinne bosatt i Flekkefjord er dømt til seks måneders fengsel for å ha svindlet Nav for over 700.000 kroner.

Publisert: 16.05.2019 kl 14:55

Trygdebedrageri ble begått da kvinnen i 40-årene ikke bodde i Flekkefjord. Siktelsen var dermed tatt ut av politimesteren i Trøndelag, men ble behandlet i Lister tingrett.

I perioden april 2013 til oktober 2014 unnlot kvinnen å opplyse til Nav at hun var i utlandet, samtidig som hun mottok arbeidsavklaringspenger og sykepenger. Hun fikk da urettmessig utbetalt 341.304 kroner. Videre fikk kvinnen i perioden november 2014 til april 2017 utbetalt 373.032 kroner i arbeidsavklaringspenger. Dette hadde hun heller ikke rett på da hun også i dette tidsrommet oppholdt seg i utlandet.

Da saken kom opp i Lister tingrett gav kvinnen en uforbeholden tilståelse av forholdet, der tilståelsen ble styrket av øvrige opplysninger i saken. Kvinnen samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Brudd på tillit

I tillegg til at kvinnen skulle dømmes for grovt trygdebedrageri, stod hun også tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring til den offentlig myndighet. Ved utmålingen av straff for trygdebedrageri av dette omfanget, viste retten til at utgangspunktet ville være ubetinget fengsel i 11 måneder.

Retten trakk frem at det dreide seg om misbruk av sentrale velferdsgoder, som i vesentlig grad baserer seg på tillit til at brukeren oppgir riktige opplysninger. Det ble også påpekt at en slik kriminell handling rammer fellesskapet og ikke enkeltpersoner, og derfor at denne type overtredelser burde møtes med en følbar reaksjon.

Lang saksbehandlingstid

Retten fant det skjerpende at bedrageriet var på 714.336 kroner, og at det hadde skjedd over en periode på fire år. Bedrageriet opphørte først som følge av at siktede hadde nådd grensen for mottak av arbeidsavklaringspenger, og fordi det ble oppdaget av Nav.

I formildende retning ble kvinnens uforbeholdne tilståelse lagt merke til av retten, og det ble vurdert at hun burde tilgodeses for dette. Det ble videre vist til at det hadde gått over fire år fra saken ble avdekket til den ble oversendt til retten for en avgjørelse, og at det skulle gi fradrag i straffen.

I tillegg ble det vist til at kvinnen selv måtte ta ansvar for saksbehandlingstiden, da hun blant annet hadde flyttet fra et politidistrikt til et annet, unngått å samarbeide om personundersøkelse og unnlatt å forklare seg ved en anledning.

Retten kunne likevel ikke se et grunnlag for å fravike fra ubetinget fengsel som straff, ei heller at det var grunnlag for å idømme samfunnsstraff som det ble anført av forsvarer. Det kom derfor frem til at passende straff ville være fengsel i seks måneder.