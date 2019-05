Tapper nesten til bunns

Både Krokvatnet og Sandvatnet må tappes kraftig ned for å få revet en gammel dam.

Publisert: 08.05.2019 kl 00:00

For å få gjennomført riving av den gamle dammen som er magasin for Høylandsfoss kraftverk på Feda må magasinet tappes om lag to meter under laveste regulerte vannstand. Arbeidet med riving skal etter planen være ferdig på noen få uker, innen utgangen av mai.

I denne perioden vil tilsiget til magasinet bli sluppet forbi dammen og videre ned i vassdraget.

KAN TA TID Å FYLLE OPP: Agder Energi Vannkraft AS har ikke tappet ned magasinet så mye tidligere, så det ligger noe usikkerhet på hvor stort vannvolumet i magasinet er. På grunn av terskler i vannet vil det være Krokvatnet som vil bli senket mest forbindelse med denne nedtappingen. Det er en bra bestand med ørret i Sandvatnet. Nedtappingen skal foregå sakte og ikke ha store konsekvenser for fiskebestanden.

Agder Energi antar at vannvolumet som må tappes ut vil være mellom 0,2 og 0,5 millioner kubikkmeter. Oppfylling av magasinet vil starte etter at rivningsarbeidet er avsluttet. Hvor lang tid det vil ta å fylle opp igjen til laveste regulerte vannstand vil være avhengig av tilsiget. Dersom det blir mye tørt vær vil det kunne ta flere måneder for å fylle opp igjen to meter. Målet er å fylle opp til laveste regulerte vannstand så raskt som mulig.

Reserve

Dersom sommeren skulle bli like tørr som i fjor opplyser Agder Energi at det kan bli nødvendig å bruke magasinet i Kongevollvatnet for å sikre en minimums vannføring i vassdraget. Kongevollmagasinet kan med full kapasitet sørge for nok vann til minimums vannføring og minimum drift av Høylandsfoss kraftverk i om lag 70 dager.