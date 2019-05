Tar et grep for bedre lesing og skriving

Lese- og skrivevansker oppdages for sent.

Publisert: 20.05.2019 kl 00:00

Flekkefjord videregående ønsker et tettere samarbeid med kommunene i Lister, samt Lund og Sokndal, for å oppdage og tilrettelegge for elever som har dysleksi på et tidlig stadium.

For snart to år siden ble Flekkefjord videregående sertifisert som en dysleksivennlig skole. Det innebærer at skolen er forpliktet til å følge opp rutiner, kompetanseheving og tiltak som medfører at elever får god, tilpasset undervisning.

- Undervisningen kommer først og fremst elever med dysleksi og andre former for språkvansker til gode, men også hele klassen. Det blir for eksempel godt forklart hva som er målet for undervisningsøkta og hva det skal jobbes med, forklarer avdelingsleder Monika Austad til Agder.

Hjelpemidler

I tillegg til tilrettelagt pedagogisk undervisning, får elever med dysleksi tilgang til, hjelp til å søke, og opplæring i tekniske hjelpemidler og verktøy, som korrekturprogrammer på datamaskiner.- Vi mener derfor det er viktig at elever som har dysleksi blir klar over det, fordi det finnes hjelpemidler slik at de og kan mestre skolehverdagen på en god måte. Det kan hindre «dropouts», trekker rektor Tor-Inge Rake frem, og fortsetter:

- Det er spesielt at elever etter 10 år på grunnskolen, for så å begynne på videregående, har problemer med å lese og skrive.

Flaut

Den videregående skolen tilbyr, i samarbeid med PP-tjenesten, utredning for dysleksi. I inneværende skoleår har 27 elever blitt utredet for dysleksi, hvorav 19 av dem klassifiserte til dette. Ytterligere fire hadde store lese- og/eller skrivevansker eller språkvansker.

- Flere av elevene har skjønt at det har vært noe galt, og de blir lettet over å høre om tiltakene. Andre har forsøkt å skjule det, fordi ofte går lese- og skrivevansker utover selvtilliten, forteller Austad.

Elevene som har fått påvist dysleksi i år fordeles på alle trinnene. Hvorfor de ikke har blitt oppdaget tidligere er vanskelig for rektoren og avdelingslederen å si.

- Noen forteller de har fått hjelp i mer eller mindre grad, mens andre ikke har fått hjelp, og noen har jobbet og jobbet med å få det til. Det er selvsagt ulikt hvor store utfordringer elevene har, men i den utredningen som ble gjort av oss og PP-tjenesten kom de frem som klare dyslektikere, forteller Rake og Austad.

Dele erfaringer

Ledelsen mener det er synd de ikke har blitt oppdaget før, og de ønsker nå et tettere samarbeid med kommunene i Lister-regionen, samt Lund og Sokndal, for å oppdage dysleksi tidlig i grunnskolen, helst i 3. klasse.

- Vi ønsker blant annet å ha møter med skoler for å høre om hvordan de tenker rundt disse utfordringene, i tillegg til å fortelle om hva vi finner. På den måten kan det kanskje bidra til at dysleksi blir oppdaget før, sier rektor Rake, som tilføyer han opplever det er politisk interesse for dette.

- Vi ser at det vi gjør for å legge til rette og å fange opp dysleksi virker, og det ønsker vi å dele med resten av Lister-regionen og Lund og Sokndal, legger han til.

Austad er enig.

- For at elevene skal få en god skolegang og få fullført løpet, er det viktig å ta tak i utfordringer tidligere, før de kommer på videregående. Her stilles det større krav til mengden stoff som skal leses og til de skriftlige, trekker hun frem.