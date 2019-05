Tar opp digitale utfordringer

Kvinesdal Sparebank og Lister Nyskaping har slått seg sammen om et tema de begge er svært opptatt av - og som stadig blir mer aktuelt.

Publisert: 13.05.2019 kl 00:00

Alle kan rammes av hackere og svindlere, både private og bedrifter. I disse tider hvor vi nesten daglig blir eksponert for sikkerhetstrusler på den digitale arena, inviterer Kvinesdal Sparebank og Lister Nyskaping til et foredrag med søkelys på hvordan de typiske, digitale trusler i 2019 ser ut og hvilke grep den enkelte kan ta for å minimere risikoen for å bli utsatt for dem.

- Norsis er et statlig organ som jobber for norske myndigheter for å øke kunnskapsnivået på det digitale. Systemene blir sikrere og sikrere, men mer komplekse - da er det brukerne selv som kanskje er det svakeste leddet, sier initiativtager Ulrik Svindland i Kvinesdal Sparebank til Agder.

- Jeg har sett tilfeller i banken av folk som blir svindlet. Målet er å øke kunnskapsnivået og bli mer bevisst på dette. Jeg tror mange bare melder pass - og tenker dette er for vanskelig. Mitt hovedmål er å øke basiskompetansen. Har du en mobil, iPad eller PC og du klarer å skru den på - da er du egentlig et mål, informerer Svindland

SÅRBARE: Kurset er i Kvinesdal kulturhus 29. mai - men påmeldingen er alt i gang.

- Dette er et arrangement både for bedrifter og enkeltpersoner. Ting blir mer komplisert. Digitaliseringen og teknologien går så fort. Vi klarer ikke helt følge med og følge opp sikkerhetsrisikoen. Foredragsholderne skal gjøre en live demo for å vise hvor enkelt det er å hacke seg inn på en telefon eller PC. Det er et sterkt virkemiddel, meddeler Renathe Oma i Lister Nyskaping.

- Vi ønsker å ha fokus på dette med digitalisering i Lister Nyskaping. Vi er blitt sårbare. Vi må kanskje ta diskusjonen om hva som skal digitaliseres. Det er ikke sikkert at alt som kan digitaliseres bør digitaliseres, tenker hun.

- Mange bedrifter sitter på store verdier - uten å nødvendigvis ha helt kontroll på sikkerheten.

Kurset handler ikke bare om økonomisk svindel, men også identitetstyveri, sensitiv informasjon på avveie og mobbing.

MØRKETALL: Ifølge Svindland viser statistikker at nært halvparten av alle bedrifter er forsøkt svindlet.

- Og det er bare de vi vet om. Det finnes nok mange som er blitt svindlet, men som ikke vet det selv, påpeker han.

- Man skal ikke bli helt paranoid - men være bevisst på dette. Kursholderne er veldig flinke - de er gode til å ta det ned på et folkelig nivå. Man trenger ikke være dataingeniør for å forstå dette, konstaterer han.