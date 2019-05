Tar vindmølleopprøret videre

Jostein Urstad og Frode Tesaker er nå klare med nye plakater som viser vindmøllenes dimensjoner over Flekkefjord.

Publisert: 16.05.2019 kl 22:40

– Flekkefjords innbyggere, politikere og administrasjon har krav på best mulig dokumentasjon om de kommende monsterturbiner, sier Jostein Urstad i Nei til vindmøller i Flekkefjord.

KONSTRUKSJON: Frode Tesaker (til venstre) og Jostein Emil Urstad med rekonstruksjoner av hvordan vindmølleparken blir. Foto: INGVILL MYDLANDKJØP BILDE

Som friluftsfolk har Urstad og Frode Tesaker fått lokale firma til å produsere bilder med rett målestokk og virkelighet.

– Dette er et veldig viktig verktøy for å forstå dimensjonene og plasseringen. Det er det beste verktøy vi har, sier Frode Tesaker til Agder.

De to aksjonistene sier det er vanskelig for alle å se for seg dimensjonene her. De er opptatt av å få alle fakta på bordet, slik at alle kan være med.

– Det er gått fra å være en kamp mot vindmøller til å bli en informasjonsrunde. Vi må se på fakta som er tilgjengelig i 2019, og ikke basere oss på tallmateriale fra konsesjonssøknaden i 2008. Vi er her for å informere og hjelpe til det vi kan for at politikere, administrasjon og befolkning kan få det beste for Flekkefjord, sier Urstad.

Plakatene blir lagt ut på sosiale medier. De to aksjonistene vil kontakte Flekkefjord kommune og søke om å få plassere disse visualiseringene på kjente steder i byen, for å få frem et standpunkt.