Tilbyr kjøkken-tilskudd

Regjeringen gir nytt tilskudd for å få kjøkkenet tilbake på flere sykehjem.

Publisert: 14.05.2019 kl 12:00

Regjeringen ønsker å få matlukten tilbake på flere sykehjem, og foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å etablere et tilskudd til renovering, bygging eller etablering av kjøkken ved eksisterende sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Det foreslås å sette av 12,5 millioner kroner i tilsagnsramme for 2019.

- For mange eldre er måltid et av høydepunktene i løpet av dagen. Det er derfor viktig at eldre får god og sunn mat som ser innbydende ut, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Tilskuddet opprettes som en del av kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, hvor mat og måltider er et av hovedtemaene i reformen. Tilskuddet er rettet mot sykehjem og heldøgns omsorgsboliger som ønsker å bygge, renovere eller gjenetablere kjøkken. Tilskuddet skal forvaltes av Husbanken, og vil ha oppstart 1. oktober 2019.

- Vi ønsker med denne tilskuddsordningen å gi eldre bedre måltidsopplevelser og gjøre matlagningen til en større del av hverdagen. Jeg håper landets kommuner nå benytter muligheten, og søker på dette tilskuddet, sier Listhaug.

Flere heldøgns omsorgsplasser

For å bygge flere og bedre heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å øke tilsagnsrammen i Husbanken med 1,57 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 900 plasser.

– For regjeringen er det viktig at eldre får en trygg og verdig alderdom. Vi legger derfor til rette for at kommunene fortsetter arbeidet med å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Forslaget innebærer at den totale rammen for 2019 nå blir 4,18 milliarder kroner. Det tilsvarer bygging, rehabilitering og utskifting av omtrent 2400 plasser i 2019. Halvparten av bevilgningen er rettet inn mot netto tilvekst av heldøgns plasser i kommunen.

– Alle eldre med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt tilbud når de trenger det. Med denne satsingen legger vi til rette for at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall heldøgns omsorgsplasser, sier Listhaug.

Til sammen har regjeringen lagt til rette for rundt 15 500 heldøgns omsorgsplasser i årene 2014-2019. Det er et stort behov for flere heldøgns omsorgsplasser, og prognoser fra Husbanken viser høy aktivitet i kommunene.

Forprosjekt for felles kommunal journal

Staten og KS går nå sammen om første skritt i å realisere en løsning for helhetlig samhandling og digital pasientjournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det vil sikre en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 20 millioner kroner ekstra til et forprosjekt og kvalitetssikring.

- Kommunene, KS og staten er enige om behovet for en felles digital journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi starter nå arbeidet med et felles system som vil ta oss et stort skritt nærmere målet om "Én innbygger – én journal", sier helseminister Bent Høie.

- Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre aktører i helse- og omsorgssektoren. Særlig ser vi dette på områder der et stort antall aktører har behov for å ha oppdatert informasjon, slik som legemidler og planer for videre pasientbehandling. En felles løsning vil øke pasientsikkerheten, gi bedre behandlingskvalitet og en mer effektiv arbeids- og informasjonsflyt, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Forprosjektet skal utrede hvem som skal ha ansvar for å anskaffe, etablere, innføre, drifte og forvalte løsningene, opplegg for finansiering og hvordan kostnadene skal fordeles. Prosjektet skal ledes av Direktoratet for e-helse i tett samarbeid med kommunesektoren, de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører.

Prosjektet omfatter ikke kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag. De er tilknyttet Helseplattformen, som er et felles journalprosjekt for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Beredskap mot kopper

Regjeringen foreslår å sette av 12,8 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til anskaffelse av et nasjonalt beredskapslager av vaksine mot kopper.

– Dette er et tiltak for å styrke vaksineberedskapen i landet, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug. – Det er ingen grunn til å være bekymret for å bli smittet av kopper slik situasjonen er i dag, og det er ikke nødvendig for folk å vaksinere seg nå. Vi kjøper inn vaksine i beredskap for å være føre-var. Det handler om ta folks trygghet på alvor.

Koppeviruset er et smittsomt og dødelig virus som gir høy feber og utmattelse, etterfulgt av et karakteristisk utslett, særlig i ansikt, på armer og ben. Viruset ble erklært utryddet i 1980. Det er nå kun to laboratorier i verden som lagrer og håndterer koppevirus. Det er imidlertid stadig enklere å kunstig fremstille virus på grunn av økt tilgang på genetisk informasjon, nye teknologiske muligheter og økt kompetanse i fagmiljøene. I 2017 laget en gruppe kanadiske forskere et kunstig koppevirus (hestekopper).

En arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet har anbefalt at Norge har lager av koppevaksine i beredskap. De viser til at biologiske midler som koppevirus i verste fall kan bli brukt i onde hensikter. For å styrke vaksineberedskapen vil regjeringen gå til anskaffelse av ulike typer koppevaksine til bruk i forskjellige situasjoner og målgrupper.

– Vi følger nå opp arbeidsgruppens anbefalinger. Det er viktig å ha beredskap også mot mulige biologiske trusler. Et beredskapslager mot koppevirus vil styrke Norges beredskap mot en slik mulig trussel, sier Listhaug.

Raskere håndtering av saker om legemiddelmangel

Statens Legemiddelverk mottar langt flere meldinger om legemiddelmangel enn tidligere. For at Legemiddelverket skal kunne håndtere den økte saksmengden knyttet til mangelsituasjoner foreslås det i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen med fire millioner kroner.

- Vi ser en internasjonal trend med økende legemiddelmangel. Det øker presset på Legemiddelverket, og det er naturlig at de i en slik situasjon får mulighet til å styrke dette viktige arbeidet, sier helseminister Bent Høie.

Fra 2016 til 2018 har Legemiddelverket hatt en tredobling av saker om legemiddelmangel.

Det er ingen enkeltstående årsak til legemiddelmangel, men flere omstendigheter som spiller sammen. Det foregår omfattende strukturendringer i den globale legemiddelindustrien, som påvirker tilgangen til legemidler. Den klassiske farmasøytiske industrien har solgt ut en del av de godt etablerte legemidlene som ikke lenger har patent. En stor andel av produksjonen av virkestoff foregår nå i Kina og India. I kombinasjon med flere andre faktorer, som stram økonomisk styring og kompleks forsyningskjede så har dette skapt en global knapphet av legemidler.