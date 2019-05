Topp tre på lengste etappe

Distanseløpere fra Kvinesdal og Flekkefjord leverte god innsats i Holmenkollstafetten lørdag.

Publisert: 11.05.2019 kl 21:05

Kristian Tjørnhom ble enda en gang topp tre på den lengste etappen over 2840 meter mellom Holmendammen og Frognerparken. Kvindølen som representerte Kristiansand Løpeklubb, fikk notert tredje beste etappe-tid på 7,36.

- Det gikk bra, selv om jeg ennå ikke har fokusert på harde treningsøkter. Jeg var godt fornøyd med tiden, sa Tjørnhom til Agder.

Han bidro til at løpeklubben tok sjetteplassen i eliteklassen på 52,19 minutter. En god halv time etter løpet for elitelaget, gjennomførte Kristian Tjørnhom en 1530 meter lang etappe på 4,23 for Mix-laget til Kristiansand Løpeklubb.

- Planen er å løpe halvmaraton i Farsund Maraton om to uker, legger Tjørnhom til.

Thele imponerte

Joar Thele fulgte opp med gode etapper for Lyn Ski og Team Ragde Eiendom. Den raske flekkefjæringen imponerte med sterke 3,54 på sjette etappe over 1240 meter fra Holmenveien til Slemdal skole.

- Jeg var godt fornøyd med å bli nest best på den etappen, fremholdt Thele på Lyn Ski, som kom på 10. plass med tiden 53,13 i den 18,6 kilometer lange stafetten.

Thele representerte også Team Ragde Eiendom, som gikk til topps med 53,55 i klasse A 1. Dette laget besto av skiløpere, ansatte i Team Ragde Eiendom og samarbeidspartnere, og den sterke løperen fra Flekkefjord gjennomførte den syvende etappen over 1790 meter på 6,04.

- Tidsmessig hadde jeg håpet å gjøre det bedre på den etappen, men beina var tunge etter å ha løpt en etappe for Lyn Ski, konkluderte Joar Thele, som var storfornøyd med at Team Ragde Eiendom tok klasseseieren med en margin på to og et halvt minutt.