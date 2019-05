 Vi feirer håp, frihet og fremtiden!

Et flott barnetog i Flekkefjord ble avsluttet med en fin appell i parken fra Anne Abrahamsen og Ragnhild Filippa Kydland fra Flekkefjord ungdomsskole.

Publisert: 17.05.2019 kl 10:50

Samtidig som Artillerikorpset smalt av sine salver startet barnetoget i Flekkefjord som vanlig fra Jernbaneområdet.

Politi, flaggborg, korps og skoler sørget for skikkelig fest-stemning gjennom byens gater. Det fine været gav ekstra energi til sang og hurra-rop.

At barneskolene har full oppslutning og lager mye liv i toget, er de kjent for, men også ungdomsskoleelevene stilte nesten fulltallig opp!

Barnetoget i Flekkefjord i Elvegaten

Anne Abrahamsen og Ragnhild Filippa Kydland fra 9. klasse på Flekkefjord ungdomsskole holdt en flott appell på vegne av sitt klassetrinn, sin skole og sin by. Her kan du lese talen selv:

Kjære alle sammen.

Så fint å se alle samlet her i dag.

Dagen i dag, er en viktig historisk dag for Norge. Den 10.april i 1814 møttes Norges fedre på Eidsvoll, og på under 1 og en halv måned klarte de å utforme grunnloven som ble underskrevet den 17.mai for 205 år siden. Og det er akkurat derfor denne dagen er viktig, fra og med den dagen kunne Norge kalle seg selv et selvstendig land.

Men, det er ikke bare det som skjedde i 1814 vi forbinder med 17.mai. Barnetog, korpsmusikk, god mat, venner og familie er også noe som hører dagen til. Det er mange som pynter seg med fine bunader, kjoler og dress. Mange kjenner seg nok igjen med stresset foreldrene har dagen før. Kakene må bakes ferdig, skjortene og slipsene må strykes og huset må gjøres klart.

Før når vi var “mindre” etter å ha gått i tog og hørt på talene, som vi ikke klarte å vente til var ferdige, sprang vi rundt i gatene, kjøpte sukkerspinn og små vannpistoler. Som førte til vannkrig og latter. Konkurranser og leker i parken hører også dagen til. Og vi syntes det er trist at ikke alle har muligheten til å ha en sånn dag der de feirer og er glade.

Mange land verden over, markerer sin nasjonaldag med panservogner, våpen og med marsjerende soldater. Vår nasjonaldag skiller seg dermed ut i forhold til resten av verden fordi det er barna som settes i fokus.

Barna representerer den nye generasjonen. De symboliserer glede. Håp. Frihet. Og ikke minst, fremtiden. Derfor er kanskje toget som går gjennom Flekkefjords gater, ekstra betydningsfullt, flott og unikt.

Den kjente norske legen Per Fugelli sa veldig mye fint til oss i den tiden han kjempet mot kreft. Han sa blant annet at «Å bli født til liv i Norge, er å vinne i historiens og geografiens lotteri.» Det er mye sant idet. For vi har mye godt og vakkert som grunnlag for våre liv, som mange andre bare drømmer om.

Som de fleste av oss vet er vi som bor i Norge veldig heldige som bor i et trygt land uten krig. Vi er ikke tett på krig, men vi opplever det via media. Selv om vi ikke har krig er det utrolig viktig at vi viser omsorg og kjærlighet ovenfor hverandre for da får vi en god by, og et godt land.

Mange av dem som kommer til Flekkefjord har vært tett på krig og det er viktig at vi tar dem godt imot, for nå er de en del av oss Flekkefjæringer.

Vi er også veldig heldige som får gå på skole, selv om det ikke alltid er så gøy, og får lære mange nyttige ting som andre bare kunne drømt om å lære. I mange andre land får bare gutter eller rett og slett ingen gå på skole. Det har mye å si om du kommer fra en fattig eller rik familie i akkurat de landene, men slik er det heldigvis ikke i Norge, og i Flekkefjord.

En nær venn av familien min, en ekstra bestefar, fortalte om et spesielt minne fra da han som rektor på Hvalerøyene skulle gå rundt på øya og fortelle at det var blitt fred 9 mai 1945.

Han så gamle fru Olsen stå på hode i potetåkeren og sette poteter. Han ropte på henne; «Det er blitt fred fru Olsen. Nazistene har ikke lengre makt over oss! Krigen er slutt» Da reiste den gamle seg opp sånn at potetbøtta veltet, sprang inn i huset og kom ut igjen ærbødig med flagget brettet sammen. Hun gikk rett bort til flaggstangen og heiste det norske flagget mens tårene rant nedover de gamle kinnene skitne av jord. Vår venn gråt også – og flagget … symbolet på landet vårt og vår frihet kunne igjen vaie fritt.

Krigene som var, og krigene som nå er, fører til mye fattigdom. Jeg har opplevde fattigdom på nært hold. Jeg blei født i Thailand og har vært et par ganger der etter det. De gangene etter har jeg lagt merke til at det er mange som bor i hus som ser ut som de skal til å falle sammen. Og de har dessverre ikke råd til noe bedre.

Men, det er også fattigdom rundt oss i Norge som vi ikke tenker så mye over. Det er ikke like synlig her, men vi vet at det er barn og unge som lever under fattigdomsgrensen. Det er ikke lett å få slutt på all fattigdom, men for å kunne gi alle en god opplevelse i hverdagen så er samholdet og samarbeidet viktig.

Jeg spiller både håndball og fotball, og begge er jo et lagspill. Samarbeidet på banen er viktig, for om ingen på laget greier å samarbeide og bare kjører sitt eget løp, kommer man ikke til å vinne. Vi kan se på samfunnet som et lagspill. For å oppnå det vi vil, må vi samarbeide og ha samhold. Både fattige og rike, jenter og gutter, unge og gamle, og på tvers av kulturer og religioner.

I dag på selveste 17.mai kan vi kjenne oss virkelig takknemlige for landet vi bor i. Her i Flekkefjord har vi alt vi kan tenke oss – vi er tett på det urbane, men med nærhet til naturen – sjøen og marka – den grønne og blå bygda. Og tenk at vi med nye Flekkefjæringer skal få enda mye mer av dette som vi setter størst pris på rundt oss! Nemlig felleskapet.

Kjære felleskapet vårt, som består av elever, lærere, medmennesker, venner og familie; Sett pris på hvor godt vi har det her i Flekkefjord kommune og ellers i landet.

Vi må huske å spille hverandre gode, ta vare på hverandre og landet vårt! Da gjenstår det bare å si: alle sammen, gratulerer med dagen!