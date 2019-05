 Vi må lage vindkraft-høring

I formannskapet i Flekkefjord nylig var det en avventende holdning til vindkraft-høring, men da saken ble luftet i bystyret ble høring bestilt umiddelbart.

Publisert: 10.05.2019 kl 00:00

Olje- og energidepartementet sendte 1. april NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på høring. Høringsfristen har blitt utsatt til 1. oktober 2019. Vest-Agder og Rogaland har veldig gode produksjonsforhold for vindkraft, og er et av områdene NVE har vurdert til å være mest egnet for ny produksjon. Det virker imidlertid som om flere nasjonale og lokale politikere er i ferd med å snu. Kvinesdal Arbeiderparti mener kommunen har bidratt betydelig til fornybar energi og at smertegrensen er nådd. «For reiseliv vil urørt natur være en av våre viktigste ressurser for fremtiden», fastslo kommunestyret i Sirdal like før påske.Også i Flekkefjord er det antydning til politisk debatt om vindkraft.

- Det er bra at høringsfristen for uttalelser til den nasjonale rammen for vindkraft er utsatt til etter at vi har begynt det politiske arbeidet til høsten. Jeg mener vi må se om vi kan få til en høring til den planen, sa Nina Danielsen (Sp) på formannskapet i Flekkefjord nylig.

- Er det en bestilling fra formannskapet at det ønskes en høring, så bør formannskapet vedta det. Det kan hende ordførerutvalget i lister kommer med en høringssak, men jeg trenger å vite om det støttes at Flekkefjord kommune skal lage en egen høring, sa rådmann Bernhard Nilsen.

- Jeg vet ikke hvor mye vi skal prioritere dette. Det er sikkert mange meninger i dette spørsmålet. Jeg foreslår at vi heller oppfordrer Listerrådet til å lage en høring. Det er ikke nødvendig at vi lager en egen høring, sa Reidar Gausdal (V).

- Det bør i alle fall lages en høring, men det trenger ikke nødvendigvis være vi som lager den, svarte Danielsen.

- Da avventer vi spørsmålet om vi skal lage en egen høring til vi ser hva Listerrådet gjør, konkluderte varaordfører Svein Hobbesland (Ap).

Vil ha høring

– Jeg var på møte i Evje nylig. Det styrket meg veldig i at vi må lage en høring på det som har kommet om den nye nasjonale rammen. Vi bør ta det i god tid før oktober. Kan bystyret slutte seg til at vi ønsker at kommunen lager en slik høring? spurte Nina Danielsen (Sp) på bystyret før helgen.

– Jeg regner med at alle er interessert i at vi svarer på den høringen, og at vi eventuelt samarbeider med listerkommunene om dette. Det ser ut som alle synes det er greit at vi bestiller en slik høring, konkluderte ordfører Jan Sigbjørnsen.

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft ble nylig levert til OED. Regionen her betegnes som et av de mest egnede områder i hele landet.

Kalde føtter?

Kvinesdal Arbeiderparti mener kommunen har bidratt betydelig til fornybar energi. Nå mener de smertegrensen er nådd.

«For reiseliv vil urørt natur være en av våre viktigste ressurser for fremtiden», fastslo kommunestyret i Sirdal like før påske

Mange lokale prosjekter allerede

Vindkraft er den raskest voksende formen for kraftproduksjon i Norge. Utbyggingskostnadene for vindkraftverk går ned, og i 2018 ble det idriftsatt åtte nye vindkraftverk som til sammen gir 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon. Samtidig var det ved utgangen av året 7,0 TWh vindkraftproduksjon under bygging. Blant disse er Tonstad vindpark som skal stå ferdig i løpet av 2019 Olje- og energidepartementet har også stadfestet NVEs konsesjon til Buheii Vindkraft AS om bygging og drift av Buheii vindkraftverk i Kvinesdal kommune. Det pågår nå forberedende arbeid for dette vindkraftverket. Kvinesdal kan også få et vindkraftverk på Kvinesheia. Nesten fire år etter at det ble gitt tillatelse til vindkraftverk på Kvinesheia, er det nå kamp om avtaler med grunneierne.

I Flekkefjord er planene om Skorveheia vindkraftverk i nærheten av Kvanvik også plukket frem fra skuffen.

Norsk Vind Energi som har vært med å bygge vindkraftverk på Tellenes, Høg Jæren og Bjerkreim har nå blinket ut fjellområdet vest for Virak i Lund og Sirdal som et aktuelt sted for en ny vindpark med 50 turbiner