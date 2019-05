Video av ny E39 via Lølandsvann og andre traseer

Se Statens vegvesen har sitt planforslag for ny E39 fra Lyngdal til Ålgård.

Publisert: 08.05.2019 kl 19:20

Statens vegvesen har nå levert sitt planforslag for ny E39 fra Lyngdal til Ålgård til Samferdselsdepartementet.

Statens vegvesen ber om å legge alle utredede korridorer på høring, men korridorene som er merket A1 i Agder, og R1 i Rogaland med variantene V2b, V3a og V4a, er det Statens vegvesen mener er det beste utgangspunkt for videre regulering.

For regionen her betyr det kryss på Birkeland i Kvinesdal, og indre vei via Gausdal og Lølandsvann i Flekkefjord. Fra Moi er det bro over Hovsvatn og tunnel mot Ualand som er anbefalt. Alternativet via Drangsdalen frarådes.

Når det gjelder Kvinesdal har som kjent Nye Veier spilt inn et forslag om en mer rett linje over Kvinesheia/ Fedafjorden og et kryss på Frøytland i stedet for Birkeland. Dette er foreløpig ikke utredet nok til at det legges inn i planforslaget.

Fremtidsrettet

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Ålgård. Planarbeidet er gjennomført som statlig plan der Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er vedtaksmyndighet. Statens vegvesen Region sør har hatt ansvaret for det praktiske planarbeidet.

Statens vegvesen har utarbeidet planforslag med konsekvensutredning for to korridorer i Agder og tre korridorer i Rogaland, med varianter på delstrekninger. Planforslag for alle seks kombinasjoner av korridorer anbefales lagt ut på høring etter godkjenning i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Nye Veier AS får ansvar for videre regulering og bygging når korridoren er vedtatt.

Korridorer E39 Lyngdal vest – Ålgård hvor anbefalingen er vist med rød farge.

Anbefalingen

Statens vegvesen mener ny E39 langs korridor A1-R1 vil gi en trafikksikker, rask og framtidsrettet stamveg mellom Kristiansand og Stavanger, og gir et godt grunnlag for utvikling av bo- og arbeidsmarkeder, samt næringsutvikling i nedslagsfeltet til vegen.

- Anbefalt korridor A1-R1 med tilhørende tilførselsveger og sideanlegg har god måloppnåelse og gir et godt helhetlig veinett. Av de utredede korridorene har A1-R1 best samfunnsøkonomisk nytte og samlet sett minst negative miljøvirkninger. På tre korte delstrekninger langs R1 er det to varianter. De anbefalte variantene går sør for Teksevatn i Lund (V2b), nær Vikeså i Bjerkreim (V3a), og gjennom Søylandsdalen i Gjesdal (V4a), opplyser Statens vegvesen.

Fraråder Flikka

Statens vegvesen har valgt å fraråde traseen via Flikka (A2) i Flekkefjord og Drangsdalen (R3) (med V1a og V1b) i Rogaland som i samlet vurdering er de dårligste korridorene. Øvrige varianter på R1 (V2a, V3b og V4b) er rangert dårligere enn de som inngår i anbefalingen, og frarådes.

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) er vedtaksmyndighet med ansvar for å godkjenne plandokumentene for høring og sette høringsfrist. I høringsfasen vil det bli en rekke åpne informasjonsmøter der Statens vegvesen vil presentere kommunedelplanen og svare på spørsmål. Nye Veier AS skal også delta.

Statens vegvesen har valgt å ikke fraråde korridor R2 (via Sagland) i Rogaland fordi den har noen positive lokale virkninger for Dalane/Eigersundsområdet som kan bidra til å løfte denne i forhold til R1. Statens vegvesen ønsker derfor å få belyst disse virkningene gjennom en høring.