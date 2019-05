Vil ha gul stripe på fylkesvei 44

Politikerne ville forbedre strekningen Sokndal-Egersund, men ikke til Åna-Sira.

Publisert: 15.05.2019 kl 00:00

Rådmannens forslag innebar å få gul midtstripe, belysning og 80 km/t som fartsgrense helt fra Egersund til Åna-Sira. Dette var et poeng Kjell-Tore Sand (Ap) støttet.

- Både Jøssingfjord Vitenmuseum og KNA Raceway er langs strekket mellom Sokndal og Åna. Vi sier til alle turistene som kommer at de kan stoppe ved Vitenmuseet, men vi vil ikke gjøre noe med veien, tordnet han.

Han kom med et hjertesukk i Sokndal kommunestyre angående de tilfeller veien må stenges. Hvilket hender rett som det er. Mange ganger står vogntog fast på fylkesveien. Og da kan veien være stengt i mange timer, advarte han.

- Alle vet hvordan veien ser ut. Den er laget i 20-årene. Etter det er det ingen som har sett på den, tordnet Kjell Tore Sand.

- Fylkesvei 44 er hovedtransportåren til sykehuset, minnet han om.

Det var under behandlingen av regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane at Sand kom med dette hjertesukket.

Hovedpendling

Kai Adler Hansen (KrF) ville kun det skulle stå at Fylkesvei 44 mellom Egersund og Hauge utbedres med gul midtstripe, belysning og 80 km/t som fartsgrense. Han ville ikke ha med strekket fra Sokndal til Åna-Sira.- Det er gul stripe på det meste av veien til Egersund, bare 10 prosent mangler. Det er utrolig viktig at vi får gul stripe til Egersund. Å få lys og gul stripe fra Sokndal til Åna-Sira - det er ikke realistisk. For det er en helt ny trasé, påpekte Hansen.

Han vektla at det kan gjøres noe om strekningen blir nasjonal turistvei. Men pr. dags dato mente han det ikke er realistisk med gul stripe og lys på dette strekket.

- Jeg har stor sympati for å gjøre noe med Åna-Sira, og har selv i mange år hatt hytte på Lindesnes og kjørt den veien. Men hovedpendlingen fra Sokndal går til Egersund, understreket Hansen.

Forslaget om å prioritere strekket til Egersund ble vedtatt mot én stemme, Kjell Tore Sand (Ap.)

Kystjernbane

Jonas Andersen Sayed (KrF) foreslo å ha med et punkt der det står at en er positiv til kystjernbane sørvest, med jernbanetrasé som går langs kysten. - Dette var en velskrevet og god regionalplan. Vi må ha trykk på flom og tilknytningsveier til E39. Det jobbes med en slik kystjernbane på Stortinget. Det kan godt være det ligger litt frem i tid, men vi kunne godt hatt med et punkt om at en er positiv til kystjernbane, foreslo Jonas Andersen Sayed.

Forslaget ble vedtatt mot én stemme (Ap).