Vil ikke kjøpe Elvegaten 5

Kristian Sira (Frp) foreslo at kommunen kunne kjøpe naboeiendommen til Flekkefjord kultursenter Spira.

Publisert: 13.05.2019 kl 00:00

I bystyret før helgen viste Kristian Sira til at Elvegaten 5, i Flekkefjord er til salgs.

- Bør ikke Flekkefjord kommune kjøpe denne eiendommen. Eiendommen består av bolighus samt stor tomt som kan brukes til parkeringsplass og avlessing til Spira. Dette vil lette på trafikkforholdene rundt Spira. Etter at ny skiltplan ble vedtatt med Allégaten som enveiskjøring betyr dette større trafikkbelastning i Elvegaten og Strandgaten. Vil ordføreren ta initiativ til å kjøpe eiendommen, spurte Sira.

SÆRPREG: - Dette er et særpreget hus som har sin plass i byen. Slik huset står nå er det ikke direkte forskjønnende for området. Det er derfor positivt at huset er til salgs slik at andre eiere kan starte oppussingen, innledet ordfører Jan Sigbjørnsen sitt svar.

- Huset inngår i riksantikvarens NB!-område som betyr at det stilles strenge krav til hva man kan foreta seg med bygningen og eiendommen. Som en konsekvens av riksantikvarens NB!-område er området i Kommunedelplanen for bykjernen angitt som bevaringsverdig kulturmiljø/bygningsmiljø, og det er vedtatt retningslinjer for utbedring, reparasjoner og eventuelle nybygg. Både riksantikvarens NB!-område og kommuneplanens retningslinjer vil være til hinder for å rive bygningen og/eller gjøre inngrep i eiendommen som er i strid med bevaringshensynet.

ANNEN KJØPER: Sigbjørnsen opplyste at han tror riksantikvaren vil ha meninger om hva bakgården kan brukes til.

- Opprinnelig stod det en liten bod der. Jeg tror heller ikke det er uproblematisk å fjerne gjerde og åpne opp for gate og parkering i hele eiendommen rundt bygget. Jeg mener kommunen ikke er den rette til å renovere dette bygget, sa Sigbjørnsen.

- Jeg er også blitt gjort oppmerksom på at det er interessenter som har lagt inn bud på eiendommen. Budgiver har en genuin interesse av å utvikle byens gamle bygningsmasse samtidig som tiltenkt bruk vil være noe byen kan få stort behov for. Med dette som bakgrunn finner jeg det uinteressant for kommunen å legge inn bud på eiendommen.