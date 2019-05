Vil la kunstig intelligens ta over arbeidsoppgaver i Nav

Maskiner kan ta over rutineoppgaver i Nav, foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Hun mener kunstig intelligens kan effektivisere offentlig sektor.

Publisert: 19.05.2019 kl 21:17

Maskiner kan ta over rutineoppgaver i Nav, foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Hun mener kunstig intelligens kan effektivisere offentlig sektor.

Regjeringen skal nå utarbeide en strategi for kunstig intelligens. Det vil bli det første viktige skrittet når det gjelder hvordan og på hvilke områder myndighetene ser for seg å kunne bruke kunstig intelligens, sier Anniken Hauglie (H) til Aftenposten.

- Et eksempel kan være at maskinene tar over stadig flere rutineoppgaver, slik at ansatte i Nav kan bruke mer tid på å hjelpe hver enkelt bruker, sier Hauglie.

Hun mener norske politikere henger etter på feltet kunstig intelligens, eller AI (artificial intelligence).

Hauglie understreker at bruk av kunstig intelligens også representerer store utfordringer, for eksempel når det gjelder personvern og påpeker at man fort kan snuble i etiske problemstillinger.

- Det vil ikke være i Norges interesse at dette skal havne i private monopolisthender. Bruk innenfor offentlige tjenester vil selvsagt kreve særskilt regulering, sier hun.