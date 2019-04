Samlet seg om lokalmat

Over 80 var mandag samlet i Lundetun på Moi for å lære om markedsføring av lokalmat.

Lokalmat-konferansen på Moi samlet mandag 80 deltagere, fordelt på 50 betalende deltagere (hvorav halvparten produsenter) og andre interesserte, foredragsholdere, ordførere fra Dalane-kommunene og stortingspolitikere.

– Vi synes det er veldig gøy at så mange har satt av tid til å være med. I starten var vi litt bekymret for påmeldingen, men det har vist seg at lokalmat skaper interesse fra Lyngdal til Sandnes og Stavanger, forteller Kjell Andreas Heskestad, som leder prosjektet «Mad i Lund».

Prosjektet har som formål å skape et miljø med lokalmatprodusenter. Allerede har prosjektet drevet frem og satt i gang produksjon, slik som Ollestad Kjøtt på Ualand. Utfordringen underveis har imidlertid vært å gi nok informasjon om hvordan matprodusentene på en best mulig måte kan få solgt sine varer.

Derfor ble det foreslått å ha en konferanse for å samle de gode rådene og tipsene på et sted, slik at produsentene kunne få treffe hverandre, diskutere og dele erfaringer.

– Konferansen er ment å gi både ny lærdom og å samle produsentene i lokalmiljøet slik at det samholdet kan styrkes, tilføyer Heskestad.

Nyttig

Konferansens første del bestod av foredrag av blant andre kokk Charles Tjessem, og Ken Bakke fra PlayDesign Studio, som fortalte om hvilken betydning det kan gi ved å bruke et design som spiller på følelsene til kjøperne.

– Det tar deg syv sekunder fra du ser et produkt til du bestemmer deg. Derfor er det viktig å spille på de emosjonelle følelsene, fordi det er det som snakker til deg som du vil velge å kjøpe. 80 prosent velger også å kjøpe et produkt på grunn av følelser fremfor fakta, sa Bakke til forsamlingen.

Fra Innovasjon Norge og Kompetansenettverket for lokalmat ble det forklart om hvilke virkemiddelapparater og muligheter som finnes for eksempelvis å komme i gang med en idé. Aase Vorre Skuland fra Nofima fortalte om den gratis besøksordningen som tilbys gjennom kompetansenettverket, der en aktuell rådgiver/ekspert for ditt prosjekt gratis kommer på besøk. Blant dem som har hatt god nytte av denne ordningne er Ollestad Kjøtt på Ualand.

– Det er en ordning jeg absolutt vil anbefale. Jeg tror ikke vi ville vært der hvor vi er nå hvis det ikke hadde vært for besøksordningen, fortalte Kristian Ollestad.

Fikk smake lokalmat

I tillegg til å høre om hvilke muligheter som finnes for å få solgt sine produkter og hva som er lurt å tenke på for å treffe kundene, fikk deltagerne også smake på lokalprodusert mat.

Til lunsj ble det nemlig servert ørret fra Norsk Ørret i Sirdal til forrett, som for øvrig var røkt av Cecilie Jorud Skåland på konditoriet. Til hovedrett fikk de smake på entrecôte og ytrefilet av angus fra Ollestad Kjøtt på Ualand